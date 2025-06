Adiós a los 22 días laborables de vacaciones: la nueva jornada podría traducirse en más tiempo de descanso

Clara Alfonso Lunes, 2 de junio 2025, 01:07 Comenta Compartir

El debate sobre la reducción de la jornada laboral en España sigue su curso en el Congreso de los Diputados, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez avanza en su intención de fijar el límite en 37,5 horas semanales sin merma de salario. Sin embargo, esta medida genera dudas entre trabajadores y empresas sobre cómo afectará al calendario laboral y, en particular, a las vacaciones.

Desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, insisten en que la medida no implicará un recorte en los días de descanso. Tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores, el derecho a 30 días naturales de vacaciones retribuidas —equivalentes a 22 días laborables— se mantiene intacto. Lo que sí podría cambiar, en ciertos casos, es el tiempo total de descanso que disfrutan los empleados a lo largo del año.

Más días libres como compensación

La clave de este cambio está en la capacidad de las empresas para adaptarse a la nueva jornada. No todas podrán ajustar de forma inmediata el horario de su plantilla. En aquellos casos en los que se siga trabajando 40 horas semanales —es decir, 2,5 horas más de lo legalmente permitido—, la normativa prevé que ese exceso debe considerarse tiempo extra, lo que conlleva una compensación.

En este sentido, haciendo cálculos, si esas horas de más se acumulan durante todo el año, los trabajadores podrían obtener hasta 12 días adicionales de descanso, siempre que no se les reduzca la jornada efectiva. No obstante, la reducción de jornada todavía no está en vigor. La propuesta deberá ser votada en el Congreso, donde la falta de apoyos de formaciones como Junts, PP o Vox complica su aprobación inmediata.

Por su parte, el Gobierno defiende que el objetivo de la nueva jornada es «mejorar el bienestar de los trabajadores sin reducir su salario», una medida que, aseguran, también contribuirá a mejorar la productividad. «Los días de descanso son un derecho laboral que todos los trabajadores tienen. Además, lejos de representar una pérdida de productividad, el descanso adecuado tiene un impacto directo en la eficiencia, la motivación y la salud de los trabajadores», han subrayado fuentes del Ministerio.

