Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros
La factoría de Ford Almussafes, inmersa en un ERTE especial a través del Mecanismo RED.. EP

Más de 1.500 trabajadores valencianos siguen en ERTE nueve meses después de la dana

Un 35% de comercios, oficinas y empresas industriales sólo han recibido un anticipo de las indemnizaciones del Consorcio

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:21

Más de 1.500 trabajadores valencianos siguen en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor derivado del impacto que la ... dana del 29 de octubre del año pasado tuvo en sus empresas. En concreto, 1.570 empleados, según los últimos datos publicados por el Gobierno central relativos a las actuaciones relacionadas con la riada y que corresponden al pasado lunes 4 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  4. 4

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  9. 9 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  10. 10 Un hombre intenta huir de un control de la Guardia Civil en Carlet con un kilo de cocaína en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más de 1.500 trabajadores valencianos siguen en ERTE nueve meses después de la dana

Más de 1.500 trabajadores valencianos siguen en ERTE nueve meses después de la dana