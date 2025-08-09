Más de 1.500 trabajadores valencianos siguen en ERTE nueve meses después de la dana

Más de 1.500 trabajadores valencianos siguen en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor derivado del impacto que la ... dana del 29 de octubre del año pasado tuvo en sus empresas. En concreto, 1.570 empleados, según los últimos datos publicados por el Gobierno central relativos a las actuaciones relacionadas con la riada y que corresponden al pasado lunes 4 de agosto.

Una cifra pequeña si se compara con las más de 33.000 personas que se vieron afectadas por un ERTE especial pero que revela cómo nueve meses después de la dana la actividad económica en la provincia continúa sin recuperarse al cien por cien. Industria de la alimentación, comercio al por menor y al por mayor, servicios de comidas y bebidas, actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, fabricación de muebles y de productos de caucho y plástico son los sectores con mayor número de trabajadores, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del servicio Labora de la Generalitat. En esa estadística queda excluida, por ejemplo, la factoría de Ford en Almussafes, acogida al llamado Mecanismo RED creado a raíz de la pandemia y que finalmente el Ejecutivo autorizó tanto para la planta como para sus proveedores.

A esta situación se suma, además, la de los comercios, oficinas y empresas industriales que aún no han percibido la indemnización correspondiente del Consorcio de Seguros. Entre los tres sectores, por ejemplo, un 35% de ellos únicamente han recibido un anticipo de la cuantía por los daños sufridos: un 7,4% en el caso de comercios y almacenes; un 9,7% en oficinas y un 17,9% en lo denominado por el Consorcio como «riesgos industriales», según los datos recogidos por el propio Consorcio en su última nota informativa, con datos relativos al 30 de julio.

Unos porcentajes algo más reducidos que los que mostró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 21 de julio (7,7%, 9,8% y 18%, respectivamente) aunque ilustrativos de la lentitud con que se gestionan las solicitudes, como ha denunciado en varias ocasiones la consellera de Industria, Marián Cano, que incluso advirtió de esos retrasos «están hundiendo la recuperación económica de la zona, con muchos empresarios que no saben si tendrán que bajar de manera definitiva la persiana».

Y a mediados de julio la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta denunciaba la situación crítica en la que se encuentran numerosas empresas de los polígonos industriales del municipio, cifrando en un 60% de las empresas afectadas todavía no ha cobrado la indemnización completa del Consorcio y sólo han recibido un anticipo, que en ocasiones ha sido mínimo.

Junto a las solicitudes con adelantos de parte del dinero, las peticiones que todavía no se han tramitado: un 9% de peticiones de comercios, un 8,5% de oficinas y un 15,4% de empresas industriales, según los datos publicados por el Consorcio.

Y los cerca de 5.000 autónomos que todavía no saben cuando se hará efectiva la prórroga de la prestación por el cese de actividad por la dana anunciada por el Gobierno central a finales de enero.