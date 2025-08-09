Víctor Luengo mete la primera canasta del Roig Arena La leyenda del Valencia Basket prueba el nuevo parquet, donde destaca el sonido del balón sobre él con la resonancia de un recinto diseñado también para grandes conciertos, y se sincera: «Ojalá volver a tener 18 años y empezar aquí»

Juan Carlos Villena Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 18:00 Comenta Compartir

La primera canasta del Roig Arena ya tiene dueño. Es cierto que no ha sido en partido oficial pero Víctor Luengo siempre tendrá el honor de haber sido el primer en anotar en sus aros. La leyenda taronja, en un vídeo remitido por el Valencia Basket, probó el nuevo parquet y lo primero que destacó es el bote del balón, con la inmensa caja de resonancia de un recinto diseñado también para grandes conciertos. «Imagínate esto con 15.000 aficionados. Va cogiendo color, taronja, me han pedido que venga a probar la pista. Vamos a ver cómo es el bote pero ésto es impresionante», declaró.

Luengo, se sinceró con un «Ójala volver a tener 18 años y empezar aquí. Madre mía, esto es otra historia», metió la primera canasta en un tiro debajo del aro y luego se animó con los triples, para acabar con una canasta desde medio campo y una llamada a la afición. El primer partido oficial de baloncesto del Roig Arena está programado para el viernes 3 de octubre, entre el Valencia Basket y la Virtus Bologna en la segunda jornada de la Euroliga. El parquet que probó Luengo es de nueva generación, mientras que el último que instaló la entidad taronja en la Fonteta será trasladado a la pista auxiliar de entrenamiento del Roig Arena.