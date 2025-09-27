Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los entrenadores del Valencia Basket, Rubén Burgos y Pedro Martínez, en el acuerdo con El Pozo. VBC

El Valencia Basket se va de Supercopas

El equipo taronja inicia la temporada con la disputa de los primeros títulos. El masculino en Málaga ante Unicaja y las chicas contra el Perfumerías en Huesca buscarán pasar a la final para pelear por empezar en grande

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:37

Esto ya va en serio. Se levanta el telón y empieza la competición. El baloncesto de máximo nivel ha llegado y el Valencia Basket afronta ... un fin de semana de locura pero con mucha ilusión para pelear por los dos primeros títulos de la temporada, las Supercopas. Tanto el equipo masculino como la escuadra femenina se han embarcado en sus respectivos viajes —los chicos a Málaga y las chicas a Huesca— para disputar una competición especial, que como bien recordaron los respectivos técnicos taronja, no deja de ser un último coletazo de la pretemporada, pero que tampoco hay que olvidar que es un título en juego. La era del Roig Arena —que se estrenará oficialmente el próximo viernes— arranca este mismo sábado, y primero será el turno de las chicas de Rubén Burgos.

