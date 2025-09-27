El Valencia Basket se va de Supercopas

Esto ya va en serio. Se levanta el telón y empieza la competición. El baloncesto de máximo nivel ha llegado y el Valencia Basket afronta ... un fin de semana de locura pero con mucha ilusión para pelear por los dos primeros títulos de la temporada, las Supercopas. Tanto el equipo masculino como la escuadra femenina se han embarcado en sus respectivos viajes —los chicos a Málaga y las chicas a Huesca— para disputar una competición especial, que como bien recordaron los respectivos técnicos taronja, no deja de ser un último coletazo de la pretemporada, pero que tampoco hay que olvidar que es un título en juego. La era del Roig Arena —que se estrenará oficialmente el próximo viernes— arranca este mismo sábado, y primero será el turno de las chicas de Rubén Burgos.

El Valencia Basket femenino dará el pistoletazo de salida a la tarde frenética de baloncesto con un duelo que se ha convertido ya en todo un 'clásico' ante el Perfumerías Avenida, que llega a la Supercopa como subcampeón de la Copa de la Reina. El equipo valenciano tiene en su palmarés tres títulos, ya que también venció en Tenerife 2021 y Las Palmas de Gran Canaria 2023, mientras que el equipo más laureado sigue siendo su rival, el Perfumerías Avenida, con nueve títulos. El equipo de Salamanca tiene muchas caras nuevas tras una fuerte reconstrucción de plantilla, pero eso no intimida a las vigentes campeonas taronja, que pese a que no llegan en las mejores condiciones físicas, siguen manteniendo la etiqueta de grandes favoritas para alzar la corona. Todo lo que no sea, como mínimo, llegar a la final del domingo se verá como un fracaso, y es ahí donde las chicas de Rubén Burgos deberán navegar esa presión externa que trae consigo ser uno de los proyectos más potentes del baloncesto femenino, ya no sólo de España, sino de Europa. En el caso de avanzar a la final —que se disputará el domingo a las 17 horas y se podrá disfrutar en directo por À Punt el si la juegan las taronja—, enfrente estará el ganador de la otra semifinal, que enfrenta al Hozono Global Jairis (campeón de la Copa de la Reina) y al Casademont Zaragoza (subcampeón de la Liga Femenina Endesa). El balón saltará al aire del Palacio de los Deportes de Huesca a las 17:15 horas, por lo que durante una parte del encuentro se solapará con la participación del equipo masculino, cuyo partido ante Unicaja Málaga da comienzo a las 18 horas.

Los hombres de Pedro Martínez no llegan con tanto favoritismo como las chicas, pero siguen siendo uno de los grandes candidatos al título. Enfrente tendrán un rival de los difíciles, puesto que el proyecto malagueño lleva ya un par de años tocando mucho metal y con una plantilla digna de Euroliga. Además, habrá que tener en cuenta el factor cancha, puesto que los rivales del Valencia Basket actuarán como locales y tendrán gran parte del público a su favor. De hecho, al Unicaja, que viene de proclamarse campeón de la Copa Intercontinental, se le presenta un nuevo reto: ser el primer club en proclamarse campeón de la Supercopa como anfitrión. No lo ha logrado nadie en las 21 temporadas en las que la competición se ha desarrollado en una sede con equipo local invitado. El balance es ciertamente demoledor: tan solo 6 finales entre 2004 y 2024. Todas perdidas. El último en disputar el partido decisivo fue el Herbalife Gran Canaria en 2017 y el que más cerca estuvo del título fue el CAI Zaragoza en el 2008. Se le escapó a 3 segundos y medio del final con un tiro libre de Igor Rakocevic que puso el definitivo 85-86.

En el caso de que el Valencia Basket tumbe a Unicaja y acceda a la final, la disputaría mañana domingo a las 19 horas, ante el ganador del otro cruce de semifinales que mide al Real Madrid con La Laguna Tenerife, un duelo que medirá al ya exseleccionador español Sergio Scariolo con el extaronja Txus Vidorreta. Ambos fueron una vez compañeros de banquillo en la selección. Juntos, llegaron a ganar un oro en el EuroBasket 2015 y un bronce en los Juegos Olímpicos 2016. Pero sus caminos se separaron después de aquello. Una década después, vuelven a encontrarse. Ahora, frente a frente en las semifinales de la Supercopa Endesa 2025 y con mucho a revindicar. Scariolo toma las riendas del Real Madrid con la responsabilidad de mantener viva la insólita racha de siete finales consecutivas en el torneo.

De hecho, la última final de la Supercopa en la que no estuvo presente el conjunto blanco fue la que ganó el Valencia Basket de Txus Vidorreta en el año 2017. A propósito de esto, la escuadra taronja tratará de repetir aquel gran éxito bajo las riendas de Pedro Martínez. Entonces, tuvo que eliminar en la final al campeón anterior y anfitrión (Herbalife Gran Canaria), y esta vez tiene la oportunidad de repetir, aunque en semifinales, con el Unicaja. Además, el Valencia Basket contará con el ala-pívot internacional con Hungría Vincent Valerio-Bodon, que pasará a formar parte de la plantilla del Valencia Basket y participará en la Supercopa después de haber estado ayudando a los entrenamientos de pretemporada desde hace varias semanas y participar en el partido amistoso en Yecla ante UCAM Murcia. De este modo, el equipo taronja busca ampliar el número de efectivos disponibles de cara a una competición en la que contará con cuatro ausencias confirmadas por lesión: Yankuba Sima, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio y Jean Montero. Por tanto, empieza lo serio.