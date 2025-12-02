El Valencia Basket quiere asegurarse en Salamanca seguir en la cabeza de la Liga Femenina

Juan Carlos Villena Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 16:48 Comenta Compartir

El Valencia Basket visita este miércoles Salamanca (19 horas, Teledeporte) ante un tradicional rival directo que no ha comenzado de forma regular la temporada y buscando la octava victoria seguida en la Liga Femenina que le asegure continuar en la cabeza de la tabla, donde hay cuatro equipos empatados con un balance de 7-1. Lo hará con nueve jugadoras profesionales, tras las bajas por lesión de Carrera al resentirse de sus molestias en la rodilla izquierda, y la marcha de Iagupova, a la espera de encontrar en el mercado un refuerzo. Irene Broncano completará el roster en diez jugadoras disponibles para Rubén Burgos.

«Hemos tenido muchas batallas de muchos tipos allí y la experiencia nos dice que tenemos que ir muy preparadas y muy concentradas, sobre todo para la máxima exigencia y competitividad», avisó el técnico de Riba-roja en la previa: «Estamos preparadas para este partido, para la inmediatez, no para pensar en lo que vendrá después ni en de dónde venimos. Hemos tenido un par de días para trabajar sobre los aspectos tácticos y técnicos, en ataque y en defensa, pensando en nuestras fortalezas, pero también en las del rival, que las tiene y muchas. Desde la distancia, que es como puedo opinar, y desde la lógica, veo que Salamanca está en continua mejora, en trayectoria ascendente. No tenemos mucha referencia ni queremos prestarle mucha atención al partido de Supercopa, ya que queda muy lejano, y como es normal en una plantilla con muchas jugadoras nuevas, con el paso del tiempo, de las competiciones, del trabajo, al equipo le vemos mucho mejor y más reforzado y consistente, no puede ser de otra manera».

El Perfumerías Avenida es el rival más prolífico del Valencia Basket en su historia, con un total de 31 enfrentamientos y un balance global de 19-11 para las salmantinas y un empate. En las últimas campañas la superioridad es taronja si nos ceñimos a eliminatorias. En la temporada 22-23, Valencia Basket ganaba en las semifinales de Supercopa y en la final por el título de Liga Femenina. En la campaña 23-24, repitieron en la final de la Supercopa y también en la final por el título liguero, la temporada pasada las valencianas volvieron a superar al Avenida en la semifinal de la Liga Femenina y esta misma temporada las de Rubén Burgos ganaron en semifinales de la Supercopa.