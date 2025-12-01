Kayla Alexander, mejor jugadora de la EuroLiga femenina en la primera fase La canadiense ha sido parte del mejor quinteto del torneo tanto en octubre como en noviembre

R. D. Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

La jugadora de Valencia Basket, Kayla Alexander, ha empezado de dulce la temporada en EuroLeague Women con unos números que le permiten ser la mejor jugadora de esta primera fase de la máxima competición continental. En seis partidos la canadiense promedia 16,5 puntos, 6,5 rebotes, 2 robos y 22,3 créditos de valoración.

Sus actuaciones le han permitido ser elegida parte del mejor quinteto de octubre y también del de noviembre. En el ranking global Alexander es la jugadora más valorada de la EuroLeague Women y la segunda en anotación. La pívot, además, comete muy pocos errores. Prueba de ello es su porcentaje de tiros libres, que le permiten ser la segunda mejor en este apartado en toda la competición con un 94,7% de acierto, y también es la segunda en porcentaje de tiro de dos con un 73,6%.

Esos números también han metido de lleno a Alexander en la carrera por el MVP en la cuarta posición, donde la FIBA destaca especialmente sus porcentajes de tiro y su presencia en la pintura.