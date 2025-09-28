El Valencia Basket, primer club que disputará la final de las dos Supercopas el mismo año Los equipos masculino y femenino esperan rival para la lucha por el título, tras imponerse a Unicaja Málaga y Perfumerías Avenida de Salamanca respectivamente

El Valencia Basket celebra el pase a la final de la Supercopa.

R. D. Valencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:27

El conjunto taronja sigue marcando hitos como club global. En su firme apuesta por el baloncesto masculino y femenino, sus dos equipos disputarán, por primera vez en la historia, las dos finales de los títulos oficiales que abren la temporada, la Supercopa Endesa y la Supercopa LF Endesa.

Primero, el equipo femenino conseguía el pase en Huesca ante Perfumerías Avenida por 70-75. Minutos después, era el equipo masculino el que derrotaba a Unicaja, anfitrión en Málaga de la competición masculina, por 87-93. Ambos equipos disputarán mañana el partido por el título