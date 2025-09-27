En directo, la semifinal de la Supercopa: Unicaja Málaga-Valencia Basket

Secciones
Servicios
Destacamos
Valencia
Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:52
3 - 2
Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]
3 - 0
Triple de Kendrick Perry [Unicaja] con asistencia de David Kravish
0 - 0
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Xavier Castañeda.
0 - 0
Xavier Castañeda [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
0 - 0
Inicio del partido
Unicaja
VAL
Tiros de 3
100.0%
0.0%
Tiros de 2
0.0%
100.0%
Tiros libres
nan%
nan%
Rebotes
50.0%
50.0%
|Kendrick Perry
|Unicaja
|3
|Darius Thompson
|VAL
|2
|Tyler Kalinoski
|Unicaja
|0
|Josep Puerto
|VAL
|0
|Nathan Sestina
|VAL
|0
|David Kravish
|Unicaja
|1
|Tyler Kalinoski
|Unicaja
|0
|Josep Puerto
|VAL
|0
|Nathan Sestina
|VAL
|0
|Neal Sako
|VAL
|0
|Tyler Kalinoski
|Unicaja
|0
|Kameron Taylor
|VAL
|0
|Nathan Sestina
|VAL
|0
|Neal Sako
|VAL
|0
|M. Costello
|VAL
|0
|Tyler Kalinoski
|Unicaja
|0
|Kameron Taylor
|VAL
|0
|Nathan Sestina
|VAL
|0
|Neal Sako
|VAL
|0
|M. Costello
|VAL
|0
|Josep Puerto
|VAL
|1
|Tyler Kalinoski
|Unicaja
|0
|Kameron Taylor
|VAL
|0
|Nathan Sestina
|VAL
|0
|Neal Sako
|VAL
|0
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.