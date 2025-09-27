Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escudo Unicaja

Unicaja

18:00h.

5

-

5

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Josep Puerto, con el Valencia Basket. VBC

En directo, la semifinal de la Supercopa: Unicaja Málaga-Valencia Basket

Sigue el minuto a minuto del duelo del conjunto taronja, que busca el primer título de la temporada 2025-26

Minuto a minuto

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:52

Icono3 - 2

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono3 - 0

Triple de Kendrick Perry [Unicaja] con asistencia de David Kravish

Icono0 - 0

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Xavier Castañeda.

Icono0 - 0

Xavier Castañeda [Unicaja] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

Unicaja

Unicaja

VAL

VAL

Tiros de 3

100.0%

0.0%

Tiros de 2

0.0%

100.0%

Tiros libres

nan%

nan%

Rebotes

50.0%

50.0%

Kendrick PerryUnicaja3
Darius ThompsonVAL2
Tyler KalinoskiUnicaja0
Josep PuertoVAL0
Nathan SestinaVAL0
David KravishUnicaja1
Tyler KalinoskiUnicaja0
Josep PuertoVAL0
Nathan SestinaVAL0
Neal SakoVAL0
Tyler KalinoskiUnicaja0
Kameron TaylorVAL0
Nathan SestinaVAL0
Neal SakoVAL0
M. CostelloVAL0
Tyler KalinoskiUnicaja0
Kameron TaylorVAL0
Nathan SestinaVAL0
Neal SakoVAL0
M. CostelloVAL0
Josep PuertoVAL1
Tyler KalinoskiUnicaja0
Kameron TaylorVAL0
Nathan SestinaVAL0
Neal SakoVAL0

Espacios grises

