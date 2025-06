El Valencia Basket está a un paso de su tercera final de la ACB

El Valencia Basket se fundó en 1986, la Fonteta está exprimiendo su último baile y en junio de 2025 el club, por primera vez, se ... ha puesto 2-0 en una semifinal de la ACB. El dato, que es tremendo, refleja lo complicado que ha significado para el club llegar a un momento así. Ahora, en ese territorio desconocido que es tener una serie tan decantada, el equipo taronja no debe bajar la guardia para intentar cerrar la eliminatoria en La Laguna, donde el tercer partido será mañana, y acceder a la segunda final de la ACB de su historia. Ese es el sueño abierto, un guion perfecto para el cierre de la Fonteta, y que ahora está a una victoria. «¡Una más!», esas fueron las palabras más repetidas por parte de los jugadores del conjunto valenciano, sabedores de que en Tenerife les espera un infierno.

A esa lucha se ha sumado Joel Soriano. El dominicano disputó sus mejores minutos con la camiseta taronja, dando la sensación de que lleva mucho más tiempo en el equipo de lo que realmente es. Además de sus 11 puntos, 7 rebotes, 3 tapones y 18 de valoración, sumó una energía tremenda que contagió a la grada. «Amo a Valencia, a la gente y le doy gracias a Dios por permitirme jugar aquí. Desde que llegué, Montero me contó muchas cosas buenas del equipo. Pedro Martínez me ha dicho desde el primer momento que tenga la mente clara y me abrió los brazos», declaró ante los medios en una declaración conjunta que fue eterna porque no se negó a contestar ninguna pregunta y le llegaban de forma constante. Un detalle que marca el deseo, y humildad, con la que ha llegado a Valencia. Su deseo, como ya declaró en este periódico precisamente en el último viaje a La Laguna, es ganarse en la pista un contrato con el Valencia Basket para disputar la próxima temporada en el Roig Arena. Se lo está ganando.

El partido arrancó con un 0-5, una zona 3-2 de La Laguna Tenerife que sorprendió a los taronja que tardaron en anotar varios minutos... pero al descanso el marcador reflejaba un contundente 55-35. Es decir, un parcial de 55-30 de un Valencia Basket que supo esperar el momento en el que empezaron a calibrar las muñecas para dar el estirón. Lo hizo, de forma inteligente, defendiendo. Y ese giro de guion también se le atragantó a un equipo aurinegro incapaz de meter una canasta mientras su rival le metía un parcial de 15-0 que puso el 15-5. Con el primer cuarto finiquitado, el 23-10 dejaba claro que la zona no le había dado el fruto esperado a los de Vidorreta ante un rival rocoso bajo los aros (16-6 en el rebote) y donde Montero llevaba los mismos puntos que el conjunto canario.

El segundo cuarto comenzó con un triple de Sestina (26-12) y La Laguna comenzó a notar en el mentón tanto golpe. Además, su ataque no encontraba la manera de meter en dinámica a un Huertas que fue secado por Badio o Jones. La inspiración de Fitipaldo y Costa fue la única que permitió a los visitantes marcharse al descanso con alguna opción. Pocas, eso sí, tras el punto 15 de Jean Montero que llegó con una nueva genialidad del dominicano, amasando la bola y culebreando ante la defensa rival, para acabar anotando un triple sobre la bocina que hizo explotar a la Fonteta (55-35).

El único peligro de la segunda parte es que La Laguna Tenerife pudiera entrar en la pelea por alguna relajación. Para ello, el 0-6 inicial fue el mejor aviso (55-41) y el Valencia Basket contestó con un arreón, con Montero desatado, para poner un 71-46 que por las sensaciones en pista ya era definitivo. Con los de Pedro Martínez con ganas de dar espectáculo a su afición, en esos últimos sorbos de la Fonteta, el marcador centenario fue el mejor regalo. Los 105 puntos anotados suponen el partido número 14 de la temporada en la ACB de los taronja con 100 o más puntos.