Pedro Martínez: «Tenemos todo de cara, pero no damos nada por hecho»

Con un 2-0 en la eliminatoria tras volver a ganar a La Laguna Tenerife en La Fonteta, Valencia Basket toca con los dedos ... de las manos la clasificación para la final. Una notable actuación colectiva permitió encarrilar el triunfo bien pronto y esto lo ensalzó Pedro Martínez en la posterior rueda de prensa.

«Hemos jugado bien y todos los jugadores han aportado. Hemos hecho valer el factor Fonteta y el público estuvo fenomenal. Ha sido fundamental esta atmósfera para romper el partido en el segundo cuarto», resaltó. Además, como otra de las claves, indicó «el acierto seguido en una serie de tiros difíciles», a los que no supo contestar el rival.

En apenas 48 horas, tendrá lugar el tercer encuentro, esta vez en Tenerife. Y aunque a Pedro Martínez le gustaría sentenciar la eliminatoria y no tener que volver a jugar en Valencia, sabe de la dificultad que supondrá y donde no habrán tantas diferencias como en este encuentro. «Nos tenemos que preparar para un partido como el de Gran Canaria, que se dio a cara o cruz casi al final», aludió.

Ahora, de cara a las siguientes citas, el técnico no quiere relajaciones. Traslada que ha de ser también el vestuario quien sepa gestionarlo. «Son jugadores profesionales y expertos y quien no que ponga la oreja. No tenemos tiempo para mucho», consideró Pedro Martínez.

Por todo ello, a pesar de la ventaja actual y de las buenas sensaciones que viene transmitiendo su plantilla a lo largo de todo el año, incide que toca seguir trabajando. «Sabemos cómo es la ACB. Tenemos todo de cara, pero no damos nada por hecho», concluyó el entrenador de Valencia Basket.