Marija Lekovic pasando las pruebas médicas con Valencia Basket. VB

El Valencia Basket hace oficial el fichaje de Marija Lekovic

La montenegrina fue la máxima anotadora del Europeo U20F con su selección

Marcos Sánchez

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:25

La base montenegrina Marija Lekovic (1,70m, Bar, 21/07/2003, 22 años) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket para la temporada 2025- ... 26, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

