El Valencia Basket hace oficial el fichaje de Marija Lekovic
La montenegrina fue la máxima anotadora del Europeo U20F con su selección
Marcos Sánchez
Valencia
Viernes, 15 de agosto 2025, 17:25
La base montenegrina Marija Lekovic (1,70m, Bar, 21/07/2003, 22 años) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket para la temporada 2025- ... 26, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.
La nueva directora de juego taronja pasó este viernes en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón la revisión médica a cargo del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, así como las pruebas cardiológicas con la doctora Catheline Lauwers, con resultado satisfactorio.
La jugadora montenegrina llega a Valencia Basket procedente del Perfumerías Avenida Salamanca, equipo al que llegó en febrero de 2025 y con el que disputó doce partidos en la Liga Femenina Endesa. Pese a su juventud, Lekovic ya tiene una importante trayectoria en el baloncesto profesional, en el que comenzó con apenas 15 años en el Buducnost Bemax. Su rendimiento en el verano de 2023, en el que tuvo una destacada actuación con la selección absoluta de Montenegro en el EuroBasket Women y fue la máxima anotadora del Europeo U20F le llevaron a firmar con el Fenerbahçe. Con el equipo turco amplió su palmarés y empezó la pasada temporada ganando la Supercopa de Europa y la Supercopa turca antes de terminar el curso en nuestro país.
