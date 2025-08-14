El Valencia Basket tendrá hasta cinco jugadoras en el EuroBasket U16F El equipo nacional abrirá su participación en el campeoanto ante Inglaterra este viernes a las 12:00 horas

Marcos Sánchez Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 16:47

Valencia Basket estará ampliamente representado en el EuroBasket U16F, que se celebrará entre el 15 y el 23 de agosto en Pitesti (Rumanía) con siete jugadoras taronja participando en el torneo. Hasta cinco jugadoras de nuestro Club han entrado en la lista definitiva del equipo nacional cadete de España. Además de las jugadoras que ya estaban la pasada temporada en nuestro club (Isabel Hernández, Amelia Alonso, Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk), este verano se ha incorporado a la disciplina taronja a Claudia Lostal, que la pasada campaña formaba parte del Casademont Zaragoza. Anja Petkovic (Serbia) y Alexia Marcus (Rumanía) amplían la representación taronja en un torneo que se podrá seguir en directo de manera gratuita en el canal de YouTube de FIBA.

Tras una concentración que comenzaba hace más de un mes en un verano de doble compromiso, finalmente han sido cinco las jugadoras taronja que seguirán a las órdenes de la seleccionadora Moses Fernández para buscar cerrar el verano de las categorías inferiores de nuestro baloncesto de la mejor manera posible en este EuroBasket: Isabel Hernández, Amelia Alonso, Claudia Lostal, Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk.

El combinado español U16F comenzaba su concentración hace más de un mes para afrontar un verano de doble compromiso. Y que empezó con fuerza al proclamarse campeonas del Festival Olímpico de la Juventud Europea de Skopje ganando la final a Francia dejando al equipo galo en 38 puntos anotados. Y se mantuvo firme en su preparación tras ganar hace unos días el Torneo Internacional U16 Femenino-Centenario Helios en Zaragoza.

En el Eurobasket U16F, la selección española está integrada en el Grupo A con Gran Bretaña, Eslovenia y Letonia. El equipo nacional abrirá la fase de grupos ante las británicas el viernes 15 de agosto a las 12:00 horas, se medirá a las letonas el sábado 16 a las 19:30 horas y cerrará la primera ronda el domingo 17 de agosto a las 19:30h ante Eslovenia.

La alero Anja Petkovic repetirá participación en el Europeo cadete tras haber formado parte de la selección plavi en 2024 cuando era jugadora de primer año. La selección serbia, encuadrada en el grupo C, abrirá la fase de grupos ante Bélgica el viernes 15 a las 19:30h, se medirá a Francia el sábado 16 a las 17:00h y cerrará la primera ronda en el choque entre jugadoras taronja del domingo 17 de agosto a las 17:00h

Alexia-Ioana Marcus también repite participación aunque el verano pasado cuando era jugadora de primer año lo hizo compitiendo en la división B. Tras ganar el torneo en la categoría de plata, Rumanía participa en este Eurobasket U16F para caer también en el grupo C, en el que jugará sus tres partidos a las 17:00 horas: el viernes 15 ante Francia, el sábado 16 frente a Bélgica y el domingo 17 de agosto se medirá ante la Serbia de Petkovic.

Los octavos de final se jugarán el martes 19, los cuartos de final para el miércoles 20 y tras un día de descanso, las semifinales están programadas para el viernes 22 de agosto y la lucha por el título y las medallas se decidirán el sábado 23 de agosto.