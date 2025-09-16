El Valencia Basket lucirá una equipación especial con murciélagos en Europa La camiseta taronja alternativa fabricada por Hummel estará a la venta en la tienda oficial del Roig Arena desde el 1 de octubre

El Valencia Basket ha iniciado una nueva etapa esta temporada de la mano de la marca Hummel, y esta, que se estrenó con el lanzamiento de las tres equipaciones oficiales de la temporada que comienza y la apertura de la nueva tienda del club taronja en el novedoso pabellón del Roig Arena, da este martes otro paso con el lanzamiento de una equipación especial que los equipos profesionales lucirán como primera camiseta en sus compromisos continentales en la Euroliga masculina y la Euroliga femenina.

Tras apostar por el naranja característico en la primera equipación nacional, el negro y la piel del Roig Arena en la segunda y los colores de la arena, el mar y el cielo valenciano en la tercera, se recupera ahora ese naranja inicial con un matiz importante: los murciélagos. Este elemento tan característico en la leyenda y simbología de la ciudad de Valencia que también forma parte del logo oficial del club taronja, está muy presente en esta nueva piel, inundando tanto la parte delantera como la trasera de la misma.

Como sucediera con las tres primeras equipaciones, esta versión europea también mantiene la novedad de poder leer el nombre del Valencia Basket en la parte frontal. En una apuesta por expandir la marca y dotar de una mayor visibilidad al club valenciano, es el nombre lo que luce sobre el naranja, en lugar del lema de 'Cultura del Esfuerzo' como ha sido habitual las últimas temporadas, que pasa a tener presencia solo en la etiqueta. Una Cultura del Esfuerzo que seguirá muy presente en el día a día como principal lema que defina cada paso que den tanto de los equipos profesionales como de las categorías de formación, que seguirán luciéndola en sus equipaciones.

La equipación europea para la temporada que comienza se pondrá a la venta el próximo 1 de octubre en la tienda online del Valencia Basket, y por supuesto, en la novedosa y espectacular tienda física en el Roig Arena. Por tanto, desde ese primer día del próximo mes a la venta todas las equipaciones para la temporada 2025-26. Todos los productos de la nueva temporada cuentan con un descuento del 10% para los abonados del club. Por lo tanto, ya se puede adquirir la camiseta oficial de juego a un precio de 70 euros, desde 63 si eres abonado del Valencia Basket.