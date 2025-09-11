El Valencia Basket femenino viaja a Grecia para disputar la Copa de Atenas El equipo taronja disputa este fin de semana este torneo amistoso de pretemporada, en el que se medirá contra equipos de nivel de Euroliga para seguir con su preparación

El Valencia Basket femenino continuará con su fase de preparación con un viaje a Grecia para disputar la Copa de Atenas, un torneo amistoso de pretemporada en el que se medirá contra equipos de la Euroliga femenina. Este viernes jugará primero ante el VBW Gdynia (19 horas), y el sábado se enfrentará al anfitrión Athinaikos (15 horas), finalizando su participación el domingo ante el CIMSA CBK Mersin (12:30 horas). Las chicas de Rubén Burgos seguirán por tanto sumando minutos en esta pretemporada, tras el triunfo en Tarragona ante el Joventut, y sumará en esta ocasión a Elena Buenavida y Alina Iagupova a su plantilla.

Y es que el técnico Rubén Burgos no podrá contar con dos de sus jugadoras profesionales en este primer partido. Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible, mientras que Leo Fiebich se incorporará una vez finalice su participación en la WNBA. Por su parte, Raquel Carrera no participará en este torneo a causa de unas molestias, que la tendrán trabajando aparte los próximos días, con el objetivo de que llegue lo mejor posible al inicio de la competición.

Además, Alina Iagupova se ha sumado al grupo esta semana y Elena Buenavida se ha recuperado de unas molestias que arrastraba. Completan la plantilla la joven Paula Saravia, la jugadora de La Cordà de Paterna Aminata Traoré, que junto con Elena Rodríguez, española proveniente de la Universidad de Harvard y que ha jugado este verano en 3x3, se han incorporado al equipo para ayudar en este tramo de preparación.

El Valencia Basket femenino ya ha disputado su primer partido de pretemporada, que fue en Tarragona hace una semana ante Joventut Badalona (64-61). Un partido en el que Kayla Alexander siguió mostrando su carácter de MVP con 17 puntos, y novedades como María Araujo (10 puntos) y Tanaya Atkinson (9 puntos) pudieron empezar a mostrar su talento. Ahora, las taronja disputarán tres amistosos seguidos en esta Copa de Atenas. El último amistoso que cerrará la pretemporada de las chicas del Valencia Basket será el domingo 21 de septiembre en Paterna ante el Movistar Estudiantes, a las 12:30 horas.

Así son las rivales del Valencia Basket

El primer equipo al que se medirá el Valencia Basket en esta Copa de Atenas es el VBW Gdynia polaco. Un clásico de Europa que regresa a la EuroLeague Women después de cuatro temporadas disputando la EuroCup. En su historia cuenta con dos subcampeonatos de la Euroliga, y sus movimientos más sonados del verano han sido la renovación de su alero norteamericana Stephanie Jones, que promedió en competición europea 17,6 puntos y 7,8 rebotes por partido, además de la incorporación de la interior polaca Liliana Banaszak, que la temporada pasada militó en las filas del Movistar Estudiantes. Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Por otro lado, el anfitrión Athinaikos es el único equipo que no es de EuroLeague Women, aunque ha confeccionado una plantilla preparada para entrar por primera vez en la máxima competición continental. Algunas de sus incorporaciones más conocidas son las de Ivana Raca desde Olympiacos, Virag Kiss desde el Uni Gyor, Morgan Bertsch desde el Hozono Global Jairis, Alexis Prince desde el Elitzur Ramla o Borislava Hristova, desde el Spar Girona. Además, entre sus filas se encuentra Robyn Parks, que fue jugadora temporal del Valencia Basket durante la temporada 2019-20. Al igual que con el equipo polaco, esta será la primera vez que ambos combinados se enfrenten.

Finalmente, el conjunto taronja cerrará el torneo ante el CIMSA CBK Mersin, un rival muy conocido de la pasada temporada, puesto que se cruzó con él en las semifinales del play-in de la EuroLeague Women y también en la semifinal de la Final Six. El primer partido en la Fonteta se lo llevó el Valencia Basket femenino por 89-57, y en los dos siguientes perdió por 92-77 y, el más doloroso, en la Final Six, por 66-68. El combinado turco ha hecho una gran revolución de su plantilla comenzando por el entrenador, ya que ha incorporado al técnico de Schio George Dikeoulakos.

De las estrellas que formaban su plantilla no continúan Natasha Howard, Yvonne Anderson, Marine Fathoux, Bridget Carleton, Maria Araujo, Iliana Rupert, Marine Johannes, Christelle Diallo, Karlie Samuelson y Regan Magarity. Pese a todo ha hecho fichajes de nivel como Tiffany Hayes, Bria Hartley y Kennedy Burke desde la WNBA, además de Julie Vanloo y Li Yueru desde el Galatasaray y Luisa Geiselsöder desde el Basket Landes. Eso sí, ninguna de ellas estará en este torneo por estar disputando la competición estadounidense. La única internacional con la que contará Mersin es Albina Razheva, que llega desde el Ramat HaSharon de la liga israelí.