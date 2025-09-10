Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Enric Carbonell, Marija Lejovic y Paco Alòs, durante la presentación de la base montenegrina. vbc

Lekovic: «Para ser honesta, fue mi deseo jugar en el Valencia Basket cuando era niña»

La base montenegrina desvela en su presentación que se fijó en la entidad taronja en la época de esplendor de Bojan Dubljevic en el equipo masculino

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:32

El Valencia Basket vuelve a mirar hacia Montenegro, con la llegada de la base Marija Lekovic. La joven jugadora, de 22 años y una de ... las grandes promesas europeas de su generación, es una de las caras nuevas del equipo para la temporada 25-26 y ha dejado claro este miércoles en su presentación como taronja que creció viendo jugar al Valencia Basket de Bojan Dubljevic, con lo que su llegada supone para ella el cumplir un sueño: «Es una gran oportunidad para mí y creo que voy a tener un gran papel en el equipo. Es uno de los mejores clubes de Europa. Es un gran honor para mí estar aquí y, para ser honesta, fue mi deseo jugar en el Valencia Basket cuando era niña. Dubljevic también jugaba aquí y es de Montenegro, así que conozco bien este club».

