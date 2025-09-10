Lekovic: «Para ser honesta, fue mi deseo jugar en el Valencia Basket cuando era niña» La base montenegrina desvela en su presentación que se fijó en la entidad taronja en la época de esplendor de Bojan Dubljevic en el equipo masculino

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:32

El Valencia Basket vuelve a mirar hacia Montenegro, con la llegada de la base Marija Lekovic. La joven jugadora, de 22 años y una de ... las grandes promesas europeas de su generación, es una de las caras nuevas del equipo para la temporada 25-26 y ha dejado claro este miércoles en su presentación como taronja que creció viendo jugar al Valencia Basket de Bojan Dubljevic, con lo que su llegada supone para ella el cumplir un sueño: «Es una gran oportunidad para mí y creo que voy a tener un gran papel en el equipo. Es uno de los mejores clubes de Europa. Es un gran honor para mí estar aquí y, para ser honesta, fue mi deseo jugar en el Valencia Basket cuando era niña. Dubljevic también jugaba aquí y es de Montenegro, así que conozco bien este club».

Lekovic, que llega procedente del Perfumerías Avenida de Salamanca, ha sido presentada en un acto que se ha celebrado en las oficinas de Caixa Popular en la calle Cirilo Amorós de València y en sus primeras palabras, quiso «agradecer al club por esta increíble oportunidad para mí. Estoy muy emocionada por este nuevo capítulo. Es un gran honor ponerme esta camiseta y ser parte de un club con una gran historia. También estoy motivada para dar mi mejor día a día, para crecer como jugadora. Sé que Valencia tiene unos aficionados increíbles y tengo muchas ganas de jugar ante ellos». Paco Alòs, director de Responsabilidad Social y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, ejerció como anfitrión agradeciendo una alianza con el Valencia Basket «que dura 11 años porque compartimos elementos que son fundamentales» mientras que el director general taronja, Enric Carbonell, destacó sobre Lekovi que «pese a su juventud ya lleva mucho tiempo en el primer nivel, es una jugadora que nos puede aportar mucha energía, pero también dirección de juego, y también por su juventud, como en el caso de Awa Fam o Elena Buenavida, son jugadoras con mucha energía, con mucha ambición, que hará que nuestro equipo sume».

