Declarado un incendio forestal en Buñol
Omari Moore ataca la canasta del Casademont Zaragoza. Miguel Ángel Polo

Aparatosa lesión de López-Arostegui en Teruel

El Valencia Basket gana al Casademont Zaragoza en el segundo partido de la pretemporada (80-98) y el alero vasco acaba en el hospital tras sufrir un corte profundo en la mano izquierda. Badio tampoco puede acabar el partido al sufrir un tirón muscular

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:53

Ningún triunfo en un partido de pretemporada, tampoco una derrota, pesa más en la balanza que una lesión. El Valencia Basket se llevó de Teruel ... su primer triunfo, en el segundo partido de preparación, contra el Casademont Zaragoza (80-98) pero el crono del partido se paró a seis minutos para el final del partido cuando López-Arostegui chocó con Robinson en una disputa en al aire y cayó en mala posición sobre su mano izquierda. Del parquet, se levantó con una herida abierta que sangraba de forma abundante de esa mano y que le obligó a ser trasladado de forma inmediata a un centro hospitalario para actuar sobre ella. Sin duda, ese infortunio es lo que más se va a recordar de un segundo partido de preparación donde Pedro Martínez recuperó a los cinco internacionales por España, con debut con la camiseta taronja de Sima, y donde fueron baja por precaución Sestina, Reuvers y Montero. Jorge Carot completó el roster y, por cierto, cuajó un buen partido en los minutos que estuvo en pista. A nivel de análisis de baloncesto, se ganen o se pierdan, a los partidos de pretemporada hay que ponerles mil asteriscos. También por lo tanto a las crónicas. Eso sí, con todos los equipos ajustándose a los sistemas y a las novedades, aparecen las primeras pinceladas de lo que pueden generar ciertos jugadores cuando se disputan encuentros trabados y con muchas pérdidas (19 cometieron los valencianos por 17 los aragoneses). Esos fueron los casos de Omari Moore y Kameron Taylor, que supieron generarse puntos y presencia en la pista. El primero promete ser de esos jugadores que van a conectar con el Roig Arena por su plasticidad. En sus 13 puntos y 17 de valoración destacó un mate rompiendo la zona para poner el 70-94 en los últimos segundos de partido. A Taylor la afición taronja ya lo conoce de su etapa en Unicaja. En Teruel se marcó un partidazo en los 18 minutos que estuvo en pista, acabando con 11 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 5 robos y los mejores registros del Valencia Basket en valoración (17) y en el +/- en pista con un +26.

