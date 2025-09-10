Aparatosa lesión de López-Arostegui en Teruel El Valencia Basket gana al Casademont Zaragoza en el segundo partido de la pretemporada (80-98) y el alero vasco acaba en el hospital tras sufrir un corte profundo en la mano izquierda. Badio tampoco puede acabar el partido al sufrir un tirón muscular

Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:53 Comenta Compartir

Ningún triunfo en un partido de pretemporada, tampoco una derrota, pesa más en la balanza que una lesión. El Valencia Basket se llevó de Teruel ... su primer triunfo, en el segundo partido de preparación, contra el Casademont Zaragoza (80-98) pero el crono del partido se paró a seis minutos para el final del partido cuando López-Arostegui chocó con Robinson en una disputa en al aire y cayó en mala posición sobre su mano izquierda. Del parquet, se levantó con una herida abierta que sangraba de forma abundante de esa mano y que le obligó a ser trasladado de forma inmediata a un centro hospitalario para actuar sobre ella. Sin duda, ese infortunio es lo que más se va a recordar de un segundo partido de preparación donde Pedro Martínez recuperó a los cinco internacionales por España, con debut con la camiseta taronja de Sima, y donde fueron baja por precaución Sestina, Reuvers y Montero. Jorge Carot completó el roster y, por cierto, cuajó un buen partido en los minutos que estuvo en pista. A nivel de análisis de baloncesto, se ganen o se pierdan, a los partidos de pretemporada hay que ponerles mil asteriscos. También por lo tanto a las crónicas. Eso sí, con todos los equipos ajustándose a los sistemas y a las novedades, aparecen las primeras pinceladas de lo que pueden generar ciertos jugadores cuando se disputan encuentros trabados y con muchas pérdidas (19 cometieron los valencianos por 17 los aragoneses). Esos fueron los casos de Omari Moore y Kameron Taylor, que supieron generarse puntos y presencia en la pista. El primero promete ser de esos jugadores que van a conectar con el Roig Arena por su plasticidad. En sus 13 puntos y 17 de valoración destacó un mate rompiendo la zona para poner el 70-94 en los últimos segundos de partido. A Taylor la afición taronja ya lo conoce de su etapa en Unicaja. En Teruel se marcó un partidazo en los 18 minutos que estuvo en pista, acabando con 11 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 5 robos y los mejores registros del Valencia Basket en valoración (17) y en el +/- en pista con un +26.

El más entonado de los cinco internacionales por España fue De Larrea, que a sus 17 puntos añadió un 7 de 8 en tiros libres que le hubieran venido que ni pintado a los de Scariolo en Chipre, aunque acabó con 6 pérdidas. Por aquello de que las lesiones son lo peor de los partidos de pretemporada, Brancou Badio tampoco pudo terminar el partido. En el arranque del último cuarto, el senegalés se quedó clavado al estirar la pierna para intentar controlar el balón y sintió un tirón fuerte. Las pruebas a las que será sometido determinarán si se queda en un susto o tiene una lesión muscular. En una tarde de infortunios, Joel Soriano también se lesionó en la recta final del primer cuarto. El dominicano, cedido en Zaragoza por el Valencia Basket, se torció el tobillo izquierdo y también tendrá que esperar a las pruebas médicas para saber el alcance de su lesión. Tanto infortunio pesa mucho más que un amistoso. En cuanto al partido, no tuvo historia. Los taronja pusieron un 0-15 en el primer tramo del encuentro (4-17 para 12-23 al final del primer cuarto) y el Casademont Zaragoza, que falló 11 de sus primeros 14 tiros de campo, no opuso resistencia. Tras un tiempo muerto de los valencianos, donde Pedro Martínez pidió a sus jugadores que buscaran «cosas fáciles» en la pista la inercia del partido llevó al 27-42 al descanso. Por si alguien tenía alguna duda del devenir del encuentro, el 0-10 con el que arrancó el tercer cuarto culminado con un triple de Badio (27-52) se la despejó. Ya con el resultado como lo menos importante, ambos equipos probaron situaciones y quintetos en pista que les permitieran crecer en trabajo de pretemporada. Llegó el momento para Carot, que atacó el rebote ofensivo como exige el libro de estilo de su técnico para ayudar a que el Valencia Basket se marchara al final del tercer cuarto con una holgada diferencia (46-67). Ya con todo decidido, y con el mal cuerpo que dejó a todos los presentes en las gradas la herida en la mano de López-Arostegui, el último cuarto se convirtió en un carrusel ofensivo (34-31) de esos que dejan poco margen para los entrenadores para extraer muchas conclusiones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión