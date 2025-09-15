Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel con el que el Valencia Basket cierra su campaña de abonados. VBC

El Valencia Basket cierra su campaña de abonados en el Roig Arena con una cifra récord

El conjunto taronja contará con más de 15.000 socios para esta ilusionante temporada, siendo unos 11.000 del equipo masculino y otros 4.000 del femenino

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:19

El Valencia Basket ha cerrado definitivamentr su primera campaña de abonados en el Roig Arena con cifras de récord, tanto en el abono masculino ... como en el abono del equipo femenino, que crecen todavía más respecto a las cifras del pasado mes de julio. Finalmente, el abono masculino comenzará la temporada con más de 11.000 socios tras las más de 200 incorporaciones en los últimos días de campaña. Esta cifra consolida al Valencia Basket como el equipo de la Liga Endesa con más abonados según las cifras conocidas hasta ahora.

