Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Vuelta llega a Madrid acorazada y entre un sinfín de protestas propalestinas
Ike Iroegbu, nuevo fichaje del Valencia Basket. LP

Ike Iroegbu, refuerzo temporal para Valencia Basket

El club taronja decide acometer el fichaje ante las lesiones en los jugadores de posiciones exteriores

Manuel Campos

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:08

Debido a las lesiones que se le acumulan en las posiciones exteriores, el primer equipo masculino de Valencia Basket ha decidido incorporar con un contrato temporal de un mes al combo guard norteamericano con pasaporte nigeriano Ike Iroegbu (1,88m, Sacramento (California), 14/03/1995, 30 años) para que refuerce la plantilla en lo que resta de pretemporada y el primer tramo de partidos oficiales. Iroegbu conoce la Liga Endesa ya que las dos últimas temporadas las disputó con el Bàsquet Girona con una media en sus 65 partidos en la acb de 13,8 puntos, 2,4 rebotes y 3,3 asistencias para 11,4 de valoración, destacando especialmente en la primera de esas campañas, en la que acabó como uno de los máximos anotadores de la Liga Endesa.

Un trotamundos del baloncesto

El californiano Ikenna Ugochukwu Iroegbu hizo su formación de instituto en la prestigiosa Oak Hill Academy, lo que le dio la posibilidad de hacer una etapa de cuatro años con los Cougars de Washington State. Pese a un buen año senior (12,6 puntos, 4,2 rebotes y 3,6 asistencias) no consiguió un hueco en la NBA pese a participar en la Liga de Verano. Los Ángeles Clippers quisieron verle en su equipo asociado de la Liga de Desarrollo pero tras una temporada en la G-League, comenzó su aventura en el baloncesto europeo en Alemania.

El Science City Jena le dio su primera oportunidad en este lado del océano y destacó tanto que llamó la atención del Lietkabelis Panevezys lituano, con el que acabó la temporada 2018-19. Tras un regreso a la G-League en la inacabada campaña 2019-20, volvió a Europa para en las dos campañas siguientes probarse en Francia, de nuevo Alemania e Israel. En el curso 2022-23, fue el Treviso Basket el que apostó por Ike y este respondió con los mejores números de su trayectoria europea: 16,4 puntos para ser el séptimo máximo anotador de la Lega, 3,3 rebotes y 2,6 asistencias para 14,6 de valoración. Una actuación que le abrió las puertas de la Liga Endesa.

Estabilidad en Girona

Tras haber destacado ya en la pretemporada con el Bàsquet Girona, Iroegbu se estrenó en el baloncesto español metiendo 16 puntos en la Fonteta para el triunfo del equipo catalán en la primera jornada de la temporada 2023-24. Solo tardó un partido más en llegar a los 20 y dejó claras muestras de su capacidad ofensiva con los 27 puntos que le metió a Unicaja, los 30 que le hizo a MoraBanc Andorra, los 25 que le convirtió al Barça o los 28 que hizo ante Valencia Basket en el partido de vuelta en Fontajau. Siendo pieza clave para la permanencia del equipo gerundense, acabó el año como el cuarto máximo anotador de la acb con 15,3 puntos y demostrando su capacidad de desborde siendo el tercero que más visitaba la línea de tiros libres (4,7) como consecuencia de las 4,7 faltas que recibió por partido.

En el equipo de Fontajau repitió para una segunda campaña por primera vez en su trayectoria y supo adaptarse a un juego más coral pese a que sus números bajaron un poco por su menor uso de los lanzamientos hasta los 12,2 puntos, 2,5 rebotes y 3,3 asistencias. Aunque también tuvo momentos de efervescencia ofensiva como los 25 puntos que le metió al Barça para ayudar a su equipo a sumar la primera de una racha de cuatro victorias seguidas para salir de la zona peligrosa de la clasificación. Y mejoró su aportación en otras facetas como el rebote, las asistencias o el control de las pérdidas de balón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  2. 2 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  3. 3 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  5. 5 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada en Torrent por un patinete cuyo conductor se dio a la fuga
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  7. 7 Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche
  8. 8 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  9. 9 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  10. 10 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ike Iroegbu, refuerzo temporal para Valencia Basket

Ike Iroegbu, refuerzo temporal para Valencia Basket