El Valencia Basket femenino gana la Copa de Atenas con pleno de victorias El conjunto de Rubén Burgos se impone al Mersin en el último choque del torneo

El Valencia Basket cierra con un 3/3 en triunfos en el torneo de pretemporada la Copa de Atenas con una victoria ante CIMSA CBK Mersin en el último partido, tras haber tumbado a VBW Gdynia y a Athinaikos. En un último encuentro muy competido que se fue a la prórroga, las taronja supieron manejar los momentos difíciles para acabar llevándose el triunfo. Sobresalieron Marija Lekovic, Kayla Alexander y María Araujo. Buenas sensaciones con las nuevas incorporaciones adaptándose al equipo en este trabajo de pretemporada.

El conjunto taronja saltó a la pista con Leticia Romero, Queralt Casas, Elena Buenavida, María Araújo y Kayla Alexander. El partido arrancaba con un 4-0 de las turcas, que respondía Valencia Basket con un 6-0 entre Romero y Araújo. Mersin estaba encontrando bien a sus exteriores, especialmente a Kurtulmus, que estaba haciendo mucho daño, y las diferencias en el marcador eran mínimas. Rubén Burgos pedía tiempo muerto. Buen trabajo de las rotaciones a continuación, con buenos minutos de las jóvenes Fam y Rodríguez. Sin embargo, un par de acciones en la recta final del cuarto permitían a las turcas ponerse +4.

Awa y Rodríguez empataban el partido, pero Mersin empezaba a despegar con un gran acierto tanto exterior como en la zona. Cuando se ponían con 7 puntos de ventaja, Araújo recortaba desde el triple. Sin embargo, ellas seguían enchufando con sus altos porcentajes para terminar poniendo una diferencia de 11 puntos. El técnico taronja paraba el partido. Valencia Basket no conseguía recortar lo suficiente y, con un 5-0, Mersin subía a 13 la distancia. Aparecía entonces Atkinson para hacer un 2+1 antes del descanso y recuperar sensaciones (47-37).

Tras el paso por los vestuarios llegaba la reacción de Valencia Basket mediante Casas y Romero, que reducían a 3 puntos la desventaja. Por desgracia, el bajón de Mersin duraba unos minutos y no tardaba en recuperar los 10 de diferencia. Lekovic y Alexander tiraron del carro en ese momento para poner al equipo a 2. Mersin trató de volver a escaparse, pero una canasta de Lekovic sobre la bocina dejaba en 4 la distancia al final del tercer periodo.

Muy seria la salida del equipo en el último periodo con un 10-0 completado entre Buenavida, Lekovic y Atkinson para dar la vuelta a la tortilla y ponerse +5. Mersin cortaba el parcial y un triple de Atkinson colocaba 6 de ventaja. Las turcas volvían a replicar y devolvían rápidamente el golpe. Un 8-0 que colocaba su +2. Rubén Burgos pedía tiempo muerto. El partido se ponía cada vez más intenso con el paso del tiempo. A falta de 28 segundos el partido estaba empatado y finalmente se iba a prórroga.

En el tiempo añadido hubo primero un intercambio de golpes y después Valencia Basket estuvo unos minutos un punto por encima. El marcador no se movía. El acierto de ambos equipos había caído. Casas colocaba el +3 desde el tiro libre y había tiempo muerto. Espectacular la defensa taronja a continuación y Romero subía a 5 el colchón con menos de un minuto por delante con el triunfo en el bolsillo.

