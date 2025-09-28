Rubén Burgos: «No hemos tenido la frescura y clarividencia para estar ahí»

Al término de la final del encuentro de la Supercopa femenina, el entrenador Rubén Burgos hizo una valoración de lo sucedido tras las pertinentes felicitaciones ... del técnico por este primer título del Zaragoza. «Hablábamos todos de que llegaban con buen ritmo competitivo por haber jugado la previa, pero por supuesto en el otro lado pesa. Eso tiene más mérito todavía, por el esfuerzo físico de sus últimos 10 días con viaje, con tantos partidos y llegando hasta el final», invitando a poder enfrentarse en más futuras finales.

Asimismo, Rubén Burgos trasladó su agradecimiento a la afición desplazada. «Desearles un tranquilo viaje de vuelta. Sé que hay problemas climatológicos, pero han hecho el esfuerzo de estar aquí, de apoyarnos y de animarnos desde el resultado al menos. Tenemos que estar a esa altura».

En un análisis más deportivo de lo que se vio sobre el parqué, a pesar de los cambios recientes en las plantillas, consideró que llegaban a la final siendo «dos equipos con identidad» y que «nos conocemos bien». Pero tras el balón al aire, destacó sobre todo la defensa de su rival. «Con defensas puras, creo que ellas estaban un poco más acertadas, especialmente en la línea tres», consideró. Además, otra de las claves que cree que tuvo peso en el transcurso fue que «nos ha costado entrar» y que tras los posteriores ajustes «nunca hemos conseguido colapsar lo suficiente su ataque». A ello, se agregó el mérito de las jugadoras del Zaragoza, con «tiros bien puntueados», pero donde Valencia Basket mejoró su porcentaje. «Hemos recortado la ventaja antes del descanso, queríamos salir con ímpetu al tercer cuarto realizando buenas acciones, pero esos minutos nos han lastrado». Por otra parte, aludió a que «no hemos tenido la frescura y la clarividencia para estar ahí», junto a esas acciones en defensa que terminaron por marcar la ventaja final.

La valoración de la capitana del equipo fue más breve y directa. «El partido ha ido un poco como esperábamos. Sabíamos que teníamos un rival duro como es Zaragoza. Podía ganar la final cualquiera de los dos equipos. Ellos quizás han sido más fuertes mentalmente, han salido con más agresividad y creo que han planteado muy bien el partido. La presión era buena porque les ha sido beneficioso», comentó Queralt.