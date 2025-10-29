El Roig Arena se suma al homenaje de las víctimas de la dana En la fecha del primer aniversario de la tragedia, la nueva casa de Valencia Basket mostró un crespón negro y el nombre de todos los municipios afectados

Eric Martín Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025

Hay fechas que no se olvidan y el 29 de octubre ya es un día grabado a fuego en los corazones de todos los valencianos y, en buena parte, del mundo entero. Un año ha pasado desde ese fatídico día de la dana que golpeó la capital del Turia, castigada por sus aguas. En todo ese tiempo, el deporte ha mostrado su cara más solidaria. Por este particular aniversario, no iba a ser menos por parte del Valencia Basket y los responsables del Roig Arena.

Porque el pabellón taronja se engalanó para esta simbólica efeméride, como ha ocurrido en otras ocasiones desde su inauguración. Esta vez, la nueva casa de Valencia Basket lució en el videomarcador de la fachada exterior un crespón negro gigante, en señal de duelo por las víctimas y rindiendo así su homenaje.

El Roig Arena también reflejó el nombre de todos los municipios afectados por la dana, que iban apareciendo de forma secuencial y ordenados alfabéticamente en esa pantalla del recinto, a ojos de todos los asistentes que iban a acudir al partido del equipo femenino contra Olympiacos. «Nos ens oblidem. Alcem-se», citaba un mensaje final.