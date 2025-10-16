La prórroga diluyó el ciclón taronja contra el Fenerbahçe

Después de vivir uno de los días más tristes que se recuerdan para el club, con el encuentro a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv ... , el Roig Arena sí se vistió de gala este jueves para acoger el partido de Euroliga femenina que enfrentó al Valencia Basket contra Fenerbahçe, una de las grandes potencias de la competición continental. Pero el crecimiento experimentado por el club taronja en un corto plazo, en cuestión de pocos años, hacen que en realidad puedan codearse de tú a tú directamente contra cualquier rival y así se vio también contra las turcas. Una prórroga llegaron a necesitar las visitantes, que por momentos vieron cómo tenían delante un auténtico ciclón taronja, pero su excelsa calidad resolvió a la hora de la verdad.

Valencia Basket Romero (6), Buenavida (13), Iagupova (3), Carrera (17), Alexander (6), cinco inicial, Casas (-), Awa Fam (17), Abdelkader (5), Lekovic (-), Araújo (2), Atkinson (3). 72 - 75 Fenerbahçe Uzun (4), Allen (12), Rupert (19), Allemand (5), Billings (20), cinco inicial, Cakir (3), Onar (6), Senyurek (6)

Tanteo elevado al inicio. El poder encontrar un alto porcentaje de acierto en el tiro significaba apurar las opciones de concluir con algo positivo. De forma inteligente, con dinamismo y fluyendo una rápida circulación del balón, Valencia Basket fue sintiéndose cómodo. Las jugadoras exteriores destacaron especialmente en el tramo inicial, con mención honorífica a Buenavida, que parecía estar omnipresente. Raquel Carrera, sin tanta facilidad en la pintura, también retrocedió unos metros para dar apoyo a sus compañeras de equipo, mientras al rebote se erigía con galones. Mientras, la australiana Rebecca Allen daba alas a a las visitantes en los momentos más críticos, en una ciudad que conoce bien, pero no en este recinto.

Once puntos de renta favorable al término del primer cuarto, gracias a un notable parcial con esos mismos dígitos, que se redujo a apenas tres para encarar el camino de vestuarios. Pese a los destellos tras la entrada de Awa Fam y Atkinson, el Fenerbahçe incrementó su nivel de agresividad defensiva. Eso propició una serie de precipitaciones del conjunto dirigido por Rubén Burgos, que apenas se quedó con siete puntos anotados. Unos números que obligaban a reconectar tras su particular apagón.

Y ese despertar valenciano llegó. Pero lo hizo de forma descompasada, sin ser por parte de la totalidad del grupo y resultando definitivamente insuficiente. De la mano de Raquel Carrera, su capitana y pasando a ejercer como líder, el Valencia Basket se reencontró con su mejor versión ofensiva. Con ella se aliaron Awa Fam, que pese a su juventud da apariencia de ser una auténtica veterana, y la perseverante Buenavida. No la secundaron Iagupova, con apenas tres puntos logrados, Lekovic ni Queralt Casas, que se quedaron con un cero en su apartado estadístico. Con el empuje del público, las valencianas llegaron a forzar ese periodo extra de cinco minutos. Y en ese momento, se diluyó el ciclón, al Fenerbahçe no le tembló el pulso y salió victorioso en su visita al Roig Arena.