Buenavida se interna hacia la canasta. Miguel Ángel Polo

La prórroga diluyó el ciclón taronja contra el Fenerbahçe

El Valencia Basket femenino sale con la derrota del Roig Arena contra uno de los favoritos, tras pasarle factura el segundo cuarto en el que sólo firmaron siete puntos y la pobre anotación de algunas jugadoras importantes

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:42

Comenta

Después de vivir uno de los días más tristes que se recuerdan para el club, con el encuentro a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv ... , el Roig Arena sí se vistió de gala este jueves para acoger el partido de Euroliga femenina que enfrentó al Valencia Basket contra Fenerbahçe, una de las grandes potencias de la competición continental. Pero el crecimiento experimentado por el club taronja en un corto plazo, en cuestión de pocos años, hacen que en realidad puedan codearse de tú a tú directamente contra cualquier rival y así se vio también contra las turcas. Una prórroga llegaron a necesitar las visitantes, que por momentos vieron cómo tenían delante un auténtico ciclón taronja, pero su excelsa calidad resolvió a la hora de la verdad.

