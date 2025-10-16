Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento de las protestas en el Roig Arena.

Momento de las protestas en el Roig Arena. Iván Arlandis

Puestos en libertad los cinco detenidos en las protestas del Roig Arena

La Policía hubo de intervenir debido a los altercados con motivo del partido entre el Valencia y el Hapoel Tel Aviv y a los implicados se les han propuesto sanciones por la Ley del Deporte

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:27

La jornada del 15 de octubre por la tarde en las inmediaciones del Roig Arena dio lugar a una serie de manifestaciones secundadas por grupos ... pro-Palestina, pero también a momentos de tensión, que se saldaron con varias cargas policiales, salvas al aire y el balance de distintos heridos y un total de cinco personas detenidas. Una mujer y cuatro varones, de entre 23 y 38 años, fueron acusados de delitos de atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos. Todos ellos ya han sido liberados.

