Puestos en libertad los cinco detenidos en las protestas del Roig Arena
La Policía hubo de intervenir debido a los altercados con motivo del partido entre el Valencia y el Hapoel Tel Aviv y a los implicados se les han propuesto sanciones por la Ley del Deporte
Valencia
Jueves, 16 de octubre 2025, 13:27
La jornada del 15 de octubre por la tarde en las inmediaciones del Roig Arena dio lugar a una serie de manifestaciones secundadas por grupos ... pro-Palestina, pero también a momentos de tensión, que se saldaron con varias cargas policiales, salvas al aire y el balance de distintos heridos y un total de cinco personas detenidas. Una mujer y cuatro varones, de entre 23 y 38 años, fueron acusados de delitos de atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos. Todos ellos ya han sido liberados.
Tras prestar la correspondiente declaración, la Policía los ha dejado en libertad a lo largo del presente jueves, como han informado fuentes policiales. Sin embargo, a todos ellos se les ha propuesto para una sanción por la Ley del Deporte, una pena con posibles repercusiones para acceder a recintos deportivos o con multas económicas, según la gravedad.
El encuentro entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv obligó a desplegar un amplio dispositivo de los cuerpos de seguridad de hasta 500 policías, pero los altercados vividos a última hora de la tarde condujeron a estas detenciones. Se tuvo que actuar «por acometimiento» de los manifestantes, con lanzamiento de sillas, mesas y artefactos pirotécnicos, como informaron fuentes policiales. También se sucedieron más incidentes, con contenedores volcados, lanzamiento de petardos por parte de un grupo minoritario, así como el intento de invasión de la avenida Antonio Ferrandis, saltándose el perímetro establecido.
