Pedro Martínez: «No voy a incitar al odio contra otros profesionales que son compañeros»

La rueda de prensa de Pedro Martínez de la previa del tercer partido de la semifinal de la Eurocup ente el Valencia Basket y el ... Hapoel Tel Aviv, que se disputará este miércoles en la Fonteta a las 20:30 horas, ha estado marcada por los incidentes sufridos en Samokov y las consecuencias que puedan tener en un partido donde se ha blindado el pabellón a los ultras del Hapoel, al no vender ninguna entrada para el partido, y que ha sido declarado de riesgo medio por la Comisión Antivolencia del CSD.

Los jugadores tocados y el físico del equipo

Tenemos incidencias físicas pero todos los jugadores consideran que es una final. Los jugadores dan todo lo que tienen, no queremos llorar y los 13 jugadores profesionales están a disposición y contamos con todos. Antes del partido haremos un descarte.

Lo vivido en Samokov y su reflejo en el tercer partido

El ambiente fue desagradable pero no perdimos ese ambiente sino porque el Hapoel jugó mejor que nosotros. No queremos utilizarlo como excusa, nos ganaron porque jugaron mejor y lo que tenemos que hacer es jugar mejor. No voy a incitar al odio contra otros profesionales, que son compañeros como entrenadores y jugadores. Lo de Samokov fue desagradable y apelo a los valores del deporte que no son los que se vieron en ese partido y apelo a los aficionados del Valencia Basket, que son famosos por ello que es animar a su equipo para darnos energía ante un magnífico rival. Toda nuestra energía tiene que estar centrada en eso y no de otra cosa que se aleja mucho de los valores del deporte que son los que queremos que imperen.

¿Deberían prohibir a los equipos de Israel jugar en la Euroliga y la Eurocup como pasa con los rusos?

Tengo una opinión muy clara al respecto, pero es personal. Aquí no estoy representándome a mí mismo sino al Valencia Basket y soy el entrenador. En esta mesa hablo en representación del club en el que estoy y también de representar los valores del deporte que creo mucho en ellos. Tengo mi opinión personal que si quieres te la digo después, fuera de la rueda de prensa y cuando no esté representando al club. Mi opinión personal es bastante clara.

La forma de afrontar un partido decisivo en la Fonteta

No lo miramos desde el punto de vista de los nervios sino que ha sido una temporada larga y nos hemos ganado desde la jornada uno tener el partido de desempate en casa. No garantiza nada porque la eliminatoria está al 50% pero no afrontamos la eliminatoria con nervios. Nos hemos ganado el derecho de jugar en casa este partido y queremos hacer el mejor partido posible y adaptarnos a los pequeños detalles. Creemos mucho en nosotros y tenemos mucho animo, si perdemos le daremos la mano al rival y nos prepararemos para el siguiente.

El malestar de los aficionados por el precio de los pases del Roig Arena

Me falta toda la información del mundo, no puedo hablar ni por supuesto en nombre del club ni de los aficionados porque desconozco la problemática. Sí que he hablado con los responsables del club y las explicaciones que me han dado me han parecido coherentes por cómo es el Arena. Sólo tengo un punto de vista que es el del club y las explicaciones que me han dado, porque yo no las he pedido, me han parecido muy coherentes.

Cómo frenar las cualidades del Hapoel

Va del talento de los jugadores, de las capacidades físicas de los jugadores o la dinamita que tienen. No todo es la táctica que hacemos para parar al rival pero al final es más sencillo que es que jugamos contra un buen equipo. Esto es basket, es Madar, Motley... hay pequeños detalles que tienen que ver con la calidad de los jugadores, que nosotros también tenemos.

El regreso de De Larrea

Ha estado muchas semanas fuera y estamos muy contentos de que haya vuelto. Ha hecho el primer entrenamiento completo después de la lesión pero Sergio De Larrea, con todo lo contentos que estamos con él, no es la estrella del Valencia Basket ni el jugador diferencial. La gran noticia es que cuando ha tenido salud nos ha ayudado. No esperamos nada más, ni nada menos, que nos ayude. Tampoco descarto que sea el descarte mañana. Esto no va de esperar que un jugador nos marque la diferencia sino de jugar en equipo y ayudar. La gran noticia es que ya está de vuelta para ayudar.

El sentir del vestuario en la previa del partido

Están ilusionados, preocupados porque vamos 1-1 pero a ellos les pasará lo mismo. Vamos a competir y veo a los chicos bien, motivados e ilusionados pero respetando al rival. Va a ser un partido muy igualado y en estos partidos, a parte de hacer las cosas bien, hace falta un punto de suerte. Hay veces que olvidamos algo tan simple como que esto es un juego y como todos los juegos hay un punto de azar que no hay que olvidarlo.