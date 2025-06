Pedro Martínez: «Me han gustado las caras de los jugadores»

El Valencia Basket logró una gran y merecida victoria en el primer partido del play-off de semifinales de la Liga Endesa ante La Laguna ... Tenerife, con una Fonteta volcada y entregada a su equipo, que se impuso por un marcador final de 83-65. Tras el triunfo que mantiene vivo el factor cancha a favor, el entrenador taronja Pedro Martínez se mostró contento y satisfecho por el trabajo de sus hombres.

«Diría que lo que más me ha gustado es cuando en el tercer cuarto se nos han puesto a tres puntos, que era algo previsible, yo creo que hemos estado tranquilos y bien, entendiendo que el partido y la eliminatoria va de ese palo, de igualdad. Contra un buen equipo y con jugadores expertos, que aunque les habíamos dominado en el segundo cuarto cuando nos hemos ido de diez puntos al descanso, entra dentro de lo normal que haya una reacción de ellos. Me han gustado las caras de los jugadores. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien, no hay nervios, hay tranquilidad, que te lo da también el tener respeto por el rival», dijo el técnico del Valencia Basket.

«Estas cosas son como vasos comunicantes. Hemos defendido bien pero no para tener esos números, ellos en el último cuarto solo han metido seis puntos. Puerto ha metido un triple y ellos han pedido tiempo muerto y ya han pensado que este partido fuera, y se han centrado en no malgastar fuerzas de cara al siguiente partido en 48 horas. La diferencia en el play-off de 1-0 no es mucha. Entonces, todo sirve para prepararse. Tranquilidad, a recuperarse físicamente, y ver qué ha pasado con Nate Sestina, que no ha podido terminar por un golpe en el codo, y con Jean Montero, que se ha llevado un golpe en la mano y ahora le van a hacer pruebas para ver que está todo bien», añadió el catalán.

«Hemos defendido a Huertas con uno de nuestros mejores defensores y teníamos pequeños cambios en defensa. Ese era el plan de partido, y hay veces que sale mejor y otras que sale peor. Todo suma. Yo me fijo en el equipo. Los aficionados y los periodistas en otras. Me gusta tener los pies en el suelo y no voy a ayudar a que los demás no los tengan, ya sean jugadores o quien sea. Creo que tenemos que defender mejor a Fitipaldo. Eso es lo que yo hago, no tanto mirar las estadísticas, aunque contentos por Jean, por Jaime, por Matt... Estamos contentos con todos», destacó el entrenador taronja.

«Hemos estado correctos. 32%, un poco por debajo del nuestro que suele ser un 35%. Hemos tirado los triples que hemos tenido que tirar, y hay otros que parecen un poco precipitados, pero es que jugamos así, preferimos tirar un triple que perder una pelota. Eso a veces nos lleva a tirar algún tiro que no es perfecto, y hace que el porcentaje no sea muy bueno. Pero nos da igual. Lo que queremos es tirar rápido, defender y correr al contraataque. Si la metemos, perfecto, y si la fallamos, pues al rebote», sentenció Pedro Martínez.

Por otra parte, por la sala de prensa de La Fonteta también paso Txus Vidorreta, el entrenador de La Laguna Tenerife. El que fuera en su día técnico taronja habló de la falta de acierto de sus jugadores como clave de su derrota: «El partido ha sido intenso como preveíamos. Hemos comenzado acertados en ataque pero no en defensa. Ellos podían anotar en velocidad, y a medida que avanzaba el partido, nuestra defensa no era poco sólida en el cinco contra cinco, pero nos faltaba un poquito de intensidad en el uno contra uno y ellos podían anotar o coger rebotes ofensivos. Hemos tenido una buena reacción tras el descanso, nos hemos colocado a tres tras estar dieciséis abajo. Ellos han encontrado sus oportunidades, y cuando hemos visto que habíamos perdido nuestra oportunidad, ya no hemos podido. El equipo ha trabajado bien, pero tenemos otra oportunidad el jueves».