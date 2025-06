La Fonteta se viste de gala para el primer partido del play-off de semifinales

No era un partido cualquiera. La Fonteta lo sabía. Llenazo absoluto para el primer partido de la semifinal del play-off de la ACB ante ... el Tenerife, y la afición taronja respondió con creces. El propio club, consciente de la importancia del encuentro y de hacer valer el factor cancha, preparó todo lo posible para hacer del pabellón una caldera.

Se repartió un pañuelo de color naranja vibrante a cada butaca, con el objetivo de realizar un colorido tifo que amedrentara a los jugadores tinerfeños desde el salto inicial. Y tuvo su efecto, porque desde el primer cuarto el conjunto entrenado por Pedro Martínez salió con una marcha más. El Valencia Basket también hizo servir a sus seguidores de aplaudidores para hacer mucho ruido. Eso sí, el club también se puso manos a la obra para que sus aficionados estuvieran cómodos y aseguró haber estado trabajando en mejoras en el aire acondicionado para evitar situaciones vividas en partidos anteriores donde la temperatura en las gradas de La Fonteta sube tanto que alguno acaba pasándolo hasta mal.

Curiosamente, eso —entre otras cosas— recogió el micrófono que el Valencia Basket colocó en la entrada a la puerta 3 del pabellón horas antes del inicio del encuentro, con el propósito de que los taronjas pudieran expresar qué significa el pabellón para ellos, ahora que se acerca el final y el inevtiable traspaso al Roig Arena. «Un lugar en el que hemos perdido muchos kilos, entre el estrés y lo mal que va el aire acondicionado...», ironizaba una joven aficionada. Otros, tiraban más de sentimiento: «Aquí he vivido noches históricas que nunca se me olvidarán. Llegué sin que me gustara el baloncesto y ahora no puedo vivir sin él», confesaba otro seguidor de más avanzada edad.

Ya sobre el parqué, el público recibió a dos extaronjas que ahora militan en el Tenerife. Joan Sastre y Aaron Doornekamp fueron ovacionados en las introducciones por megafonía, todo lo contrario que el técnico Txus Vidorreta, que se llevó algún que otro pitido y durante el partido, cánticos de «eres un llorón, eres un llorón» tras una fuerte protesta del entrenador del Tenerife a una decisión arbitral que fue revisada. Justo después, la organización de la Liga Endesa le presentó a Jean Montero el trofeo que le coronó como el mejor jugador del mes de mayo en la ACB, trofeo que colocará junto al de mejor jugador joven de la competición. «¡MVP, MVP!» cantaba a La Fonteta, animando a su jugador estrella justo en el partido en el que se enfrentaba al que sí recibió el premio de MVP, el veteranísimo Marcelinho Huertas, en todo un duelo generacional.