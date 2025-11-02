Pedro Martínez: «Hay que estar preparados para dar los pasos que los rivales exigen» El técnico del Valencia Basket no baja el listón de la exigencia poniendo en la balanza el cansancio acumulado por cuatro partidos en los últimos ocho días, todos ellos con victorias y con su equipo líder de la ACB: «No me quiero quejar. Primero porque no sirve para nada y segundo porque quejarte está a un pasito de que sea una excusa»

Juan Carlos Villena Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:10 Comenta Compartir

«No me voy con las mejores sensaciones posibles porque en la segunda parte perdimos muchos balones y nos metieron muchas canastas fáciles», analizó Pedro ... Martínez tras la victoria ante el San Pablo Burgos por 100-82 en el Roig Arena. Una reflexión a la que no quiso unir el desgaste de la semana de cuatro partidos: «No quiero poner justificaciones para lo que ha pasado, creo que la semana está muy bien pero en la segunda parte lo tendríamos que haber hecho mejor. Es lo que hay y para eso tenemos una plantilla larga, para poder minimizar el jugar muchos partidos. No nos debemos de quejar, somos unos privilegiados de poder jugar la ACB y la Euroliga. Ahora mismo no tenemos lesiones y nos permite rotar. Tenemos que estar contentos de que nos obliguen a tanto los partidos, a nivel mental y táctico, y no me quiero quejar. Primero porque no sirve para nada y segundo porque quejarte está a un pasito de que sea una excusa. Ahora, hay que estar preparados para dar los pasos que la competición y los rivales te exigen».

Noticia relacionada El Valencia Basket culmina su semana perfecta Tras dejar clara esa reflexión, reconoció que «la cosa no va mal» cuando se le preguntó por el gran arranque de temporada de los taronja sumando todas las competiciones: «Hemos jugado muchos partidos en las últimas semanas y estamos bien en todas las clasificaciones pero tenemos que vivir del presente. Hay que ver lo que podemos hacer para mejorar». Sobre el debut de Braxto Key, consideró que «era un buen día pese a que ha entrenado poco con nosotros. Estaba algo perdido pero es comprensible que lo esté pero nos ha ayudado».

Temas

Valencia Basket