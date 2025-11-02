Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pedro Martínez, durante el partido contra el San Pablo Burgos. miguel ángel polo

Pedro Martínez: «Hay que estar preparados para dar los pasos que los rivales exigen»

El técnico del Valencia Basket no baja el listón de la exigencia poniendo en la balanza el cansancio acumulado por cuatro partidos en los últimos ocho días, todos ellos con victorias y con su equipo líder de la ACB: «No me quiero quejar. Primero porque no sirve para nada y segundo porque quejarte está a un pasito de que sea una excusa»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:10

Comenta

«No me voy con las mejores sensaciones posibles porque en la segunda parte perdimos muchos balones y nos metieron muchas canastas fáciles», analizó Pedro ... Martínez tras la victoria ante el San Pablo Burgos por 100-82 en el Roig Arena. Una reflexión a la que no quiso unir el desgaste de la semana de cuatro partidos: «No quiero poner justificaciones para lo que ha pasado, creo que la semana está muy bien pero en la segunda parte lo tendríamos que haber hecho mejor. Es lo que hay y para eso tenemos una plantilla larga, para poder minimizar el jugar muchos partidos. No nos debemos de quejar, somos unos privilegiados de poder jugar la ACB y la Euroliga. Ahora mismo no tenemos lesiones y nos permite rotar. Tenemos que estar contentos de que nos obliguen a tanto los partidos, a nivel mental y táctico, y no me quiero quejar. Primero porque no sirve para nada y segundo porque quejarte está a un pasito de que sea una excusa. Ahora, hay que estar preparados para dar los pasos que la competición y los rivales te exigen».

