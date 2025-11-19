Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro
Omari Moore, en un partido entre Valencia Basket y Unicaja. ACB

Omari Moore dejará de contar con ficha de extracomunitario

El jugador de Valencia Basket obtiene la doble nacionalidad y cuando debute con Macedonia del Norte liberará uno de los problemas para las convocatorias en Liga ACB

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Novedades importantes en lo que respecta al Valencia Basket y la situación en el elenco que componen la plantilla para afrontar especialmente la Liga ACB. En la jornada de hoy, se ha confirmado que Omari Moore ha conseguido la nacionalización y en la próxima ventana de compromisos internacionales podrá estrenarse con Macedonia del Norte.

El multifuncional jugador taronja, que puede desempeñarse como base o escolta, dejará de contar así con la condición de extracomunitario. Aunque nacido en Estados Unidos, Omari Moore ha logrado obtener el pasaporte europeo. Unos pasos que también ha seguido Nate Sestina, el ex del club, en unos trámites iniciados cuando aún pertenecía a la entidad valenciana con la intención de obtener un pasaporte continental para los americanos con los que se contaba en sus filas.

Por esta razón, el Valencia Basket y sobre todo el entrenador Pedro Martínez respiran aliviados y se verán más liberados a la hora de regular las convocatorias y descartes de esta temporada en competición doméstica. La normativa actual regula que cada club pudiera citar a un máximo de dos jugadores extracomunitarios. En la plantilla actual se contaba hasta la fecha con tres, teniendo los casos del citado Omari Moore, Kameron Taylor y el recién incorporado Braxton Key, este último con tal de dotar de más mimbres defensivos.

Ahora únicamente se contará con los dos últimos y no necesariamente habrá que realizar un descarte forzado entre estos implicados, pudiendo competir en igualdad de condiciones junto al resto de compañeros y dependiendo únicamente de decisiones técnicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  3. 3

    La televisión se apaga para el Valencia
  4. 4 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  5. 5

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  6. 6 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  7. 7

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  8. 8

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Omari Moore dejará de contar con ficha de extracomunitario

Omari Moore dejará de contar con ficha de extracomunitario