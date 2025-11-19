Omari Moore dejará de contar con ficha de extracomunitario El jugador de Valencia Basket obtiene la doble nacionalidad y cuando debute con Macedonia del Norte liberará uno de los problemas para las convocatorias en Liga ACB

Eric Martín Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:00

Novedades importantes en lo que respecta al Valencia Basket y la situación en el elenco que componen la plantilla para afrontar especialmente la Liga ACB. En la jornada de hoy, se ha confirmado que Omari Moore ha conseguido la nacionalización y en la próxima ventana de compromisos internacionales podrá estrenarse con Macedonia del Norte.

El multifuncional jugador taronja, que puede desempeñarse como base o escolta, dejará de contar así con la condición de extracomunitario. Aunque nacido en Estados Unidos, Omari Moore ha logrado obtener el pasaporte europeo. Unos pasos que también ha seguido Nate Sestina, el ex del club, en unos trámites iniciados cuando aún pertenecía a la entidad valenciana con la intención de obtener un pasaporte continental para los americanos con los que se contaba en sus filas.

Por esta razón, el Valencia Basket y sobre todo el entrenador Pedro Martínez respiran aliviados y se verán más liberados a la hora de regular las convocatorias y descartes de esta temporada en competición doméstica. La normativa actual regula que cada club pudiera citar a un máximo de dos jugadores extracomunitarios. En la plantilla actual se contaba hasta la fecha con tres, teniendo los casos del citado Omari Moore, Kameron Taylor y el recién incorporado Braxton Key, este último con tal de dotar de más mimbres defensivos.

Ahora únicamente se contará con los dos últimos y no necesariamente habrá que realizar un descarte forzado entre estos implicados, pudiendo competir en igualdad de condiciones junto al resto de compañeros y dependiendo únicamente de decisiones técnicas.