Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania
Sergio de Larrea atendiendo a los medios de comunicación en el evento «Bouncing for Good» Adrián Cambra

Sergio de Larrea, sobre sus últimos tres partidos como descarte del Valencia Basket: «Tienen que haber rotaciones porque la temporada es larga»

El jugador ha asistido con su compañero de equipo Kameron Taylor al evento 'Bouncing for good', organizado por la Euroleague de baloncesto, y ambos han compartido un rato con los más pequeños

Adrián Cambra

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

No son malos momentos en Valencia, por lo menos en lo que al baloncesto se refiere. El Valencia Basket está afianzado en la parte noble ... de la tabla en ambas competiciones que disputa, tanto en Liga, siendo el líder por el momento, y en Euroliga, con una meritoria octava posición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  3. 3

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  4. 4 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  5. 5 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  6. 6 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  10. 10 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sergio de Larrea, sobre sus últimos tres partidos como descarte del Valencia Basket: «Tienen que haber rotaciones porque la temporada es larga»

Sergio de Larrea, sobre sus últimos tres partidos como descarte del Valencia Basket: «Tienen que haber rotaciones porque la temporada es larga»