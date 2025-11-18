Sergio de Larrea, sobre sus últimos tres partidos como descarte del Valencia Basket: «Tienen que haber rotaciones porque la temporada es larga»

No son malos momentos en Valencia, por lo menos en lo que al baloncesto se refiere. El Valencia Basket está afianzado en la parte noble ... de la tabla en ambas competiciones que disputa, tanto en Liga, siendo el líder por el momento, y en Euroliga, con una meritoria octava posición.

Pero últimamente ha habido una sorpresa para todos los aficionados: y es que el joven talento Sergio de Larrea, quien fue MVP de la Supercopa Endesa con tan solo 19 años, fue desconvocado en los últimos tres partidos del conjunto taronja. Esto empezaría a abrir muchos debates que hoy Sergio ha buscado aclarar cuando era preguntado en el evento 'Bouncing for Good', al que ha asistido como invitado especial junto a su compañero de equipo Kameron Taylor: «Somos muchos jugadores, es normal. Tiene que haber rotaciones, porque sino la temporada es muy larga. Hay que seguir trabajando porque llegarán más oportunidades. Estoy tranquilo».

El jugador también ha querido expresar cómo está viviendo la temporada del equipo: «El equipo está en un muy buen momento. Hay que continuar en esa ola en la que estamos. Al final se basa todo en el trabajo que hacemos todos los jugadores día a día y en el objetivo que tenemos de seguir ganando cada partido».

Por otra parte, Kameron Taylor hablaba del partido que enfrentará al Valencia Basket con el Estrella Roja de Belgrado: «Todos los partidos son duros para nosotros. Tenemos que estar concentrados, como solemos hacer. Estoy un poco triste porque no podré ver a mi amigo Tyson Carter, pero estoy pensando en el partido».

Bouncing for Good

El evento 'Bouncing for Good', organizado por la Euroliga de baloncesto y por Motorola, ha empezado esta misma tarde a las 16:00 horas en el colegio Diocesano Santiago Apóstol, en el Cabanyal. La sorpresa que no esperaba encontrarse ninguno de los niños era la de las estrellas del Valencia Basket Sergio de Larrea y Kameron Taylor, quienes han hecho una charla a todos los jóvenes allí presente con el objetivo de plasmar y representar todos los valores que engloban al baloncesto.

Sergio de Larrea decía lo siguiente: «Nosotros somos un equipo, y un equipo implica que tenemos que ayudar al compañero para que lo haga bien. En mi caso, Kameron es muy bueno. Él va a ayudar al equipo a ganar y me va a hacer a mí mejor. Lo mejor para el equipo es ayudar al compañero para que todos consigamos lograr nuestro objetivo de la mejor forma posible. Para eso, necesitamos el respeto: entender lo que necesita el compañero para que él sea mejor y llegar al objetivo. Si uno del equipo no está en un buen momento, nosotros debemos ayudarlo para que ese chico lo pueda hacer mejor y nos ayude a ganar».

Por su parte Kameron Taylor también ha querido transmitir un mensaje: «El trabajo en equipo se basa en el respeto y en ayudar a tus compañeros. Muchas veces tienes que dejar el orgullo a un lado por el bien del equipo. Es importante saber estos valores y llevarlos a la práctica para ser un mejor equipo».

Posteriormente, ambos jugadores otorgarían diplomas a los niños y un balón de básquet firmado por ambos. La jornada seguiría con un juego en equipo en el que también participarían los dos invitados especiales. Pero el verdadero ídolo de masas sería Pam, la mascota del Valencia Basket, quién se llevó toda la atención de los más pequeños.

Kameron Taylor, entre risas, decía lo siguiente: «Esto es mucho más divertido que cualquier partido de la Euroliga o la Liga ACB». Por su parte, De Larrea también ha querido expresarse sobre esa oportunidad de estar esa hora con los pequeños: «Compartir tiempo con los niños nos hace también muy felices a nosotros».

En general, ha sido una jornada en la que todos los niños allí presentes han tenido la oportunidad de conocer a dos de los ídolos de toda una afición, además de poder recibir regalos personales de ambos para el recuerdo de un día especial que seguro nunca olvidarán.