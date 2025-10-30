Braxton Key completa su fichaje por el Valencia Basket El ala-pívot norteamericano ya es jugador del club taronja para lo que resta de esta temporada

R.D. Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 16:43

El ala-pívot norteamericano Braxton Key (Reading, Pensilvania), ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket para lo que resta de la temporada 2025-26 tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud.

El jugador de 28 años pasó el miércoles la revisión en el Hospital Quirónsalud Valencia bajo la supervisión del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del Dr. Antonio Giner en la prueba de esfuerzo y la doctora Catheline Lauwers en las pruebas cardiológicas, con resultado satisfactorio.

Sobre Brandon Key

Key llegó libre al Valencia Basket tras ser cortado hace unos días por los Memphis Grizzlies, con los que disputó un partido de pretemporada ante los Boston Celtics. El nuevo jugador taronja ha combinado su participación en la NBA (42 partidos en cuatro temporadas) entre Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets y Golden State Warriors, con una destacada actuación en la G-League.

En el curso 2024-25, Key compartió presencia en el Mejor Quinteto Defensivo de la G-League (su segunda elección entre los mejores defensores de la Liga de Desarrollo norteamericana) con su nuevo compañero Isaac Nogués y fue elegido como el Jugador Defensivo de la temporada 2024-25 en la Liga de Desarrollo norteamericana con una tarjeta de 18,4 puntos, 9.5 rebotes, 4.5 asistencias, 2.9 recuperaciones y 1.1 tapones. Además, acabó la temporada pasada con un contrato garantizado con los Golden State Warriors y participó por primera vez en el playoff de la NBA.

Primeras palabras como taronja

Tras superar la revisión médica, el nuevo jugador taronja comentó sobre estado de forma. «Estuve en el campus de entrenamiento con Memphis este año y creo que me fue muy bien. Después me dijeron que podía elegir entre la G-League o la EuroLiga. Y creo que la EuroLiga es una muy buena oportunidad para mí y para mi carrera, por el momento en el que estoy en el baloncesto. Nunca he estado fuera de mi país, así que es mi primera vez, y estoy emocionado por esa oportunidad: aprender la cultura, conocer lo que Valencia tiene para ofrecer. Estoy muy ilusionado», señaló.

Key reconoció que ha «oído muchas cosas sobre la ACB». «Sé que hay muchos equipos que juegan tanto en la EuroLiga como en la ACB, y también algunos equipos solo están en la ACB, así que tengo que hacer un poco los deberes para conocer todo y a todos, pero estoy seguro de que con los entrenamientos y los partidos entenderé la intensidad, lo que el entrenador espera de mí y lo que todos esperan de mí. Ojalá pueda aportar victorias y seguir con la buena racha. Los chicos lo han estado haciendo muy bien hasta ahora», dijo el norteamericano.

El nuevo jugador taronja considera que la forma de jugar de Valencia Basket le viene bien: «creo que es un estilo de juego similar al de la NBA: ritmo rápido, ida y vuelta, buscar los desajustes, y con eso se generan muchos emparejamientos cruzados. Por ejemplo, si me cambian y termino defendiendo a un base, y él tiene que perseguirme hacia abajo, puedo postearlo y hacer que el juego sea un poco más interesante. Así que creo que jugar rápido me ayuda mucho tanto en ataque como en defensa: salir al contraataque, robar balones, encontrar a mis compañeros en transición y a partir de ahí seguir. Versatilidad, realmente puedo hacer lo que necesiten que haga».

Key no dudó en resaltar que «la defensa» es lo que le ha permitido llegar hasta aquí. «Fui el jugador defensivo del año la temporada pasada, así que creo que tengo que traer eso aquí, aprender los conceptos que quieren que aplique en defensa. Pero en ataque haré lo que necesiten: lanzar, pasar, anotar, rebotear, defender, lo que sea que necesiten de mí. Solo quiero ganar. Al final del día, ganar hace que todos parezcamos mejores y eso es lo que intento conseguir», aclaró.