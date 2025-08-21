Nuevos dorsales en el Valencia Basket El club taronja ha anunciado las números que vestirán las chicas de Rubén Burgos en la temporada 2025/2026

Las jugadoras del Valencia Basket ya tienen definidos los dorsales que lucirán en la nueva equipación taronja para la temporada 2025-26. La mayoría mantiene la continuidad con respecto al curso pasado, en el que el equipo conquistó su tercer título consecutivo de LF Endesa, aunque también las incorporaciones han optado por conservar los números que ya llevaban en sus anteriores clubes.

La capitana Queralt Casas seguirá siendo la dueña del dorsal 9 por sexta campaña consecutiva, tras haber utilizado el 10 en su primer año en Valencia. Por su parte, Leticia Romero repite con el 10, número que defiende desde hace seis temporadas (tras iniciar su etapa taronja con el 20). También continúan inamovibles Cristina Ouviña con el 5 y Raquel Carrera con el 14.

Tras regresar de sus cesiones, Elena Buenavida recupera el 6 y Awa Fam hará lo propio con el 11. Las extranjeras también se mantienen fieles: Alina Iagupova seguirá con el 23, Leo Fiebich con el 13 y Kayla Alexander con su característico 40.

Entre las jugadoras nacionales, María Araujo permanece con el 8, número que la ha acompañado tanto en la selección como en sus anteriores equipos, y Tanaya Atkinson no renuncia al 22, su dorsal habitual en toda su carrera en España. La montenegrina Marija Lekovic también se mantiene con el 25, el mismo que luce con su selección.

En cuanto a las jóvenes que alternarán el primer equipo con la LF Challenge junto a La Cordà de Paterna NB, Irene Broncano seguirá con el 15, Paula Saravia se ha decantado por el 4 y Marina Bleda conservará el 16.