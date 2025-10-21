Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nate Sestina tras anunciar el fichaje con su nuevo club. Armani Milan

Nate Sestina se reencuentra con el Valencia Basket una semana después

El ala-pívot estadounidense ya tiene nuevo equipo, el Olimpia Armani Milan, que será el próximo rival de los taronja en Euroliga

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 12:08

Comenta

Hace poco más de una semana a Nate Sestina todavía se le veía en las canchas de la Alquería del Basket probando tiros a canasta ... y en plena dinámica del primer equipo. Su salida estaba en el aire y finalmente el 14 de octubre se terminó de formalizar, al considerar que no entrara en la planificación deportiva y reduciendo a catorce el cupo de jugadores. La simpatía, saber estar y el dominio en las internadas de fuera hacia dentro de la zona por parte de Sestina permanecerán en el recuerdo de la afición taronja. Un público que verá cómo el próximo partido servirá a modo de reencuentro, aunque sea en territorio foráneo.

