Nate Sestina se reencuentra con el Valencia Basket una semana después

Hace poco más de una semana a Nate Sestina todavía se le veía en las canchas de la Alquería del Basket probando tiros a canasta ... y en plena dinámica del primer equipo. Su salida estaba en el aire y finalmente el 14 de octubre se terminó de formalizar, al considerar que no entrara en la planificación deportiva y reduciendo a catorce el cupo de jugadores. La simpatía, saber estar y el dominio en las internadas de fuera hacia dentro de la zona por parte de Sestina permanecerán en el recuerdo de la afición taronja. Un público que verá cómo el próximo partido servirá a modo de reencuentro, aunque sea en territorio foráneo.

Porque a Nate Sestina no le iban a faltar novias, después de una temporada con unos promedios notables con 7,4 puntos y 2,8 rebotes de promedio en los 66 partidos que llegó a jugar con Valencia Basket. Distintos equipos del primer panorama continental estaban atentos a su posible salida y, tras anunciarse su desvinculación de forma formal, el Olimpia Armani Milan pasó a la acción. El jugador de 28 años emprende esta nueva etapa en Italia dentro de un proyecto ambicioso.

Precisamente, el Armani Milian será el siguiente rival del Valencia Basket. Parecía un capricho del destino. El próximo jueves a partir de las 20:30 horas, el conjunto valenciano afrontará la visita a la ciudad italiana con tal de volver a la senda de la victoria en Euroliga. Si así lo estima oportuno su entrenador, Sestina ya podría disponer de minutos y sería ante el equipo y a unos compañeros a los que conoce bien, pero ahora con los caminos cruzados.