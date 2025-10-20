Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La minicopa Endesa vuelve a L'Alqueria del Basket

R.D.

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:36

La Minicopa Endesa 2025-26 se jugará al completo en València, fruto del acuerdo entre la acb y la Generalitat Valenciana para llevar a la ... Comunitat la Copa del Rey 2026 y 2027 y eventos como el torneo en el que nacen las estrellas.

