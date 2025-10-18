Triunfo de raza para tomar impulso en la Liga Femenina

El Valencia Basket enseñó su casta para tomar impulso en la Liga Femenina y olvidar el tropiezo de la primera jornada. Las de Rubén ... Burgos suman su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. Hubo que sudar de lo lindo en la pista del Cadí La Seu. Fue una victoria trabajada que se decidió en un final apasionante (73-74) y que estuvo marcado por la intensidad defensiva. El combinado leridano obligó al conjunto taronja a apretar los dientes. Una anotación coral, que tuvo en Iagupova a su máxima exponente con 16 puntos, decantó la balanza.

El Valencia Basket saltó a la pista con vigor, aunque el Cadí La Seu inició el segundo cuarto con mayor frescura. Un intercambio anotador entre contrataques efectivos del cuadro catalán y tiros libres de las taronja mantuvo la ventaja de las de Rubén Burgos. Los tiros libres de Atkinson pusieron el 33-37 al final de la primera parte.

En la reanudación, fueron las locales quienes comenzaron mejor. Un parcial de 8-0 le dio la vuelta al marcador, poniendo el partido en 41-37. Romero, con un triple, rompió la racha negativa, pero no frenó el ritmo anotador de las de Lérida. El tercer cuarto concluyó con todo por decidir: 53-53.

Y el parcial definitivo iba a resultar trepidante. Pudo pasar cualquier cosa, ya que la alternancia en el electrónico fue constante. Un robo decisivo de Raquel Carrera y la penetración de Queralt Casas ponían en ventaja al Valencia Basket a falta de diez segundos para el final. En el último suspiro, una férrea defensa taronja permitió sellar la victoria.