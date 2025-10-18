Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María Araújo, durante el partido ante el Cadí la Seu. AGUSTÍ PEÑA

Triunfo de raza para tomar impulso en la Liga Femenina

El Valencia Basket vence por la mínima en la pista del Cadí La Seu merced a un final apasionante marcado por la intensidad defensiva

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:43

El Valencia Basket enseñó su casta para tomar impulso en la Liga Femenina y olvidar el tropiezo de la primera jornada. Las de Rubén ... Burgos suman su segundo triunfo consecutivo en el campeonato. Hubo que sudar de lo lindo en la pista del Cadí La Seu. Fue una victoria trabajada que se decidió en un final apasionante (73-74) y que estuvo marcado por la intensidad defensiva. El combinado leridano obligó al conjunto taronja a apretar los dientes. Una anotación coral, que tuvo en Iagupova a su máxima exponente con 16 puntos, decantó la balanza.

