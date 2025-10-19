Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz sube este lunes con la nueva tarifa: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
Badio ataca la canasta del Lleida ante la defensa de Batemon. acbphoto/ pol puertas

Otra demostración de carácter del Valencia Basket

El equipo taronja se sobrepone a un ambiente tenso en Barris Nord para ganar 88-99 y ponerse 3-0 en la ACB con un gran Jaime Pradilla que terminó con 25 de valoración

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A LLEIDA

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Como sucedió en Lugo hace una semana, el Valencia Basket volvió a sacar el carácter en un ambiente cargado para llevarse un triunfo fuera de ... casa en la ACB tras una derrota en el Euroliga, evidenciando que si la competición europea deja un desgaste evidente también te da un nivel competitivo extremo que, si no bajas el pistón, es como un viento a favor cuando baja el nivel del equipo que tienes enfrente. Con esa inercia competitiva, y en un Barris Nord en pie de guerra contra la actuación arbitral, el Valencia Basket se fue calentando en el partido para acabar metiendo tierra de por medio en la parte final del tercer cuarto, cuando Pradilla puso una máxima renta con un triple hasta el 55-69, para acabar sentenciando en el arranque del último cuarto, subiendo la renta a más de veinte de diferencia, y llevarse un triunfo contundente que coloca a los taronja segundos de la ACB, con un 3-0 y +56 de average. A sólo tres puntos del líder La Laguna Tenerife.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  4. 4 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  5. 5 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Muere José Vicente González, empresario, expresidente de CIERVAL, Feria Valencia y varias asociaciones
  7. 7 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  8. 8

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  9. 9

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  10. 10

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Otra demostración de carácter del Valencia Basket

Otra demostración de carácter del Valencia Basket