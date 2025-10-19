Otra demostración de carácter del Valencia Basket

Como sucedió en Lugo hace una semana, el Valencia Basket volvió a sacar el carácter en un ambiente cargado para llevarse un triunfo fuera de ... casa en la ACB tras una derrota en el Euroliga, evidenciando que si la competición europea deja un desgaste evidente también te da un nivel competitivo extremo que, si no bajas el pistón, es como un viento a favor cuando baja el nivel del equipo que tienes enfrente. Con esa inercia competitiva, y en un Barris Nord en pie de guerra contra la actuación arbitral, el Valencia Basket se fue calentando en el partido para acabar metiendo tierra de por medio en la parte final del tercer cuarto, cuando Pradilla puso una máxima renta con un triple hasta el 55-69, para acabar sentenciando en el arranque del último cuarto, subiendo la renta a más de veinte de diferencia, y llevarse un triunfo contundente que coloca a los taronja segundos de la ACB, con un 3-0 y +56 de average. A sólo tres puntos del líder La Laguna Tenerife.

Como ya sucedió en Lugo, la actuación de Jaime Pradilla fue una de las claves para el contundente triunfo de los valencianos. El aragonés es de los que se amilana en los ambientes fuertes, es más se crece, y cuanto más altos eran los decibelios (y la bronca hacia su persona cada vez que enfilaba el banquillo tras un cambio) fue alargando su sombra en el parquet para acabar firmando 16 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 25 de valoración. En las dos últimas salidas fuera de casa en la ACB, en Lugo y Lleida, Pradilla ha firmado la segunda y tercera mejor valoración con la camiseta del Valencia Basket. Un nivel tremendo en los dos partidos.

Los valencianos volvieron a tener una mala puesta en escena, algo que empieza a ser una costumbre peligrosa en los partidos fuera de casa y que los rivales comienzan a exprimir, y Pedro Martínez se vio obligado a parar el partido a 5:30 para el final del primer cuarto después de que un parcial de 10-0 pusiera al Lleida con su máxima renta (14-8). La reacción llegó con dos triples de Costello para subir un 25-24 al final de ese periodo que dejaba claro que los taronja tenían que subir su rendimiento defensivo. Lo logró en un segundo cuarto tenso, con técnicas por protestar para Pedro Martínez y Gerard Encuentra, que lo ganó el Valencia Basket por 16-25 para llegar al descanso con su máxima renta (41-49). Pradilla simbolizó la reacción capturando 5 rebotes de ataque en dos posesiones seguidas de su equipo y dejando el sello que tuvo en la victoria.

Cuando Pradilla anotó el 48-60 en el tercer minuto del segundo tiempo quedó clara una máxima que ya fue clave en Lugo; cuando el Valencia Basket está con la flecha para arriba en anotación a su rival se le hace un mundo pensar que el partido vaya a un marcador centenario (99 puntos finales de los valencianos). En esos momentos, a los de Pedro Martínez les 'basta' (con comillas porque es complicado de plasmar y muy fácil de escribir) con seguir con una anotación constante. Así ocurrió en Barris Nord. Mientras la grada, y Encuentra, no salían del bucle de los árbitros, la máxima renta valenciana no paró de crecer (57-78 con canasta de Moore) para que el triunfo ya nunca peligrara. Ni con la tensión, absurda, entre Diagne y Sako final.

Hiopos Lleida: Agada (10), Batemon (24), Paulí (8), Ejim (7) y Diagne (7), cinco inicial, Walden (4), Zoriks (3), Goloman (10), Krutwig (2), Sanz (1), Jiménez (2) y Shurna (-).

Valencia Basket: De Larrea (9), Badio (13), Taylor (14), Pradilla (16) y Reuvers (12), cinco inicial, Puerto (-), Nogués (-), Moore (8), Sako (1), Thompson (14), López-Arostegui (2) y Costello (10).

Parciales: 25-24, 16-25 (41-49, 16-24 (57-73) y 21-26 (78-99).

Árbitros: Carlos Cortés, Raúl Sánchez Mohedas y David Sánchez.