Itoudis y jugadores del Hapoel Tel Aviv se encararon con aficionados del Valencia Basket

La celebración del Hapoel Tel Aviv en la Fonteta tras su clasificación para la final de la Eurocup, tras ganar al Valencia Basket por 92- ... 94, desembocó en un caos. Dejando claro que en el aspecto extradeportivo, la actitud del club israelí ha sido censurable en los partidos de la serie. Tras los incidentes de Samokov, donde el Valencia Basket denunció falta de seguridad y haber temido la expedición por su integridad física a la salida del pabellón tras el partido, el Hapoel tuvo como respuesta la máxima hospitalidad en Valencia con más de un centenar de efectivos, entre Policía Nacional y seguridad privada, para garantizar esa seguridad que no existió en Bulgaria. La gratitud, tras la victoria, fue romper ese dispositivo de seguridad sembrando el caos.

Tras la celebración en pista, los jugadores del Hapoel intentaron llegar al anillo superior, donde estaban los 50 seguidores del equipo de Tel Aviv custodiados por seguridad. Para ello, irrumpieron en la zona de la grada de canasta, donde aún estaban decenas de seguidores del Valencia Basket digiriendo la derrota. Madar llegó a saltar la valla para colarse arriba pero otros jugadores, como Foster o Yaacov, fueron frenados por la seguridad. Yaacov se encaró con aficionados valencianos, con varios empujones mutuos, hasta que fue finalmente expulsado de la grada y pudo de nuevo restablecerse el perímetro en la pista donde nunca tuvo que cortarse por parte de los jugadores. También Palatin, que llegó al sector de aficionados del Hapoel junto a Madat y que al regresar a la pista, mientras se encaraba con varios aficionados, escupió sobre las butacas de la grada canasta. Unas imprudencias que pudieron desembocar en una trifulca. En medio del caos, un miembro de la directiva israelí le plantó un beso en la mejilla a una de las trabajadoras de la empresa de seguridad privada. Surrealista.

La cosa no acabó ahí. Itoudis, tras la celebración en el vestuario, accedió a la pista para una entrevista y también se encaró con aficionados del Valencia Basket. La cosa fue a mayores y tuvo que ser placado por dos miembros de seguridad, justo a la salida del túnel de vestuarios, para que el careo no fuera a más, con el entrenador fuera de sí y amenazando con gestos mientras no soltaba una botella pequeña de agua de la mano izquierda. Después de ese incidente, el técnico griego del Hapoel se encaró con varios miembros de seguridad y uno de ellos tuvo que girarle la cara para intentar calmar el momento de tensión y no contestarle a sus gritos. Mientras todo eso ocurría, tal y como presenció este periódico, una decena de personas con camisetas del Hapoel deambulaban por la pista sin ningún tipo de acreditación que les permitiera estar ahí.

Mención aparte merece Ofer Yannay, el dueño del Hapoel Tel Aviv. Presenció el partido en una sillas habilitadas junto al banquillo en la zona donde trabajan los fotógrafos. Tras levantarse constantemente a protestar a los árbitros fue requerido varias veces para que se sentara porque molestaba a los aficionados del fondo. Se quejó de la situación, al descanso, con el argumento de «Soy el dueño del Hapoel». La contestación que recibió fue: «Pues compórtense como un dueño». En la celebración en pista, los jugadores se lanzaron agua. Uno de los operarios del club se afanó en secar la pista unos minutos después, con una toalla y en el suelo, para evitar la filtración de humedad en el parquet. Esta redacción presenció como Yannay se mofó del trabajador del Valencia Basket, riéndose, mientras le decía «si quieres te ayudo». Sin duda, la falta de deportividad y malos modales del club israelí, en Samokov y Valencia, será recordada igual que la victoria deportiva, en buena lid, en una serie apasionante desde el punto de vista del baloncesto. En lo demás, la postal será la inseguridad de Samokov en contraste con el gran despliegue policial en la Fonteta... que fue puesto en peligro por las mismas personas a las que se garantizaba la seguridad por el despliegue. Un sinsentido.