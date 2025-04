Se acabó la historia europea de la Fonteta

La Fonteta está viviendo su último baile, con lo que las persianas se irán bajando, pero ni el guion más cruel hubiera escrito un final ... tan dramático para los encuentros europeos. El Valencia Basket se quedó fuera de la final de la Eurocup al escupir el aro el último triple de Sestina. Con 92-94 en el marcador, y las fuerzas justas con un partido que duró más de dos horas, la pizarra de Pedro Martínez diseñó un tiro ganador con 3.1 segundos en el marcador. El americano se levantó, los 7.000 aficionados valencianos soñaron con que el balón entrara... pero lo escupió el aro para comenzar la celebración del Hapoel, que se enfrentará en la final al Gran Canaria.

En ese instante, se hizo el silencio. Todos fueron conscientes de lo suponía esa derrota más allá de no clasificarse para la novena final europea de la historia del club. La derrota, dramática, suponía bajar la persiana para siempre de los partidos europeos. Ya nunca más se disputará sobre las tablas de Hermanos Maristas, con la llegada del Roig Arena, un partido continental. Al menos, hasta nueva orden. Las 265 batallas que cerraron el contador, desde la primera contra el Broceni Riga en septiembre de 1998 con Miki Vukovic al mando del banquillo del Pamesa, ofrecen muchos recuerdos, con los más dolorosos compartidos entre lo ocurrido anoche contra el Hapoel y el tercer partido de la final de la Eurocup de 2017 contra el Unicaja. Si hubiera que escoger cuatro momentos mágicos deberían aparecer la primera semifinal europea, en la Copa Saporta de 1999 contra el Aris Salónica, el primer título europeo de la historia del club, la ULEB Cup de 2003 frente al Novo Mesto, la serie de cuartos de final de la Euroliga de 2011 frente al Real Madrid y el tercer partido de la final de 2019 contra el Alba Berlín, que acabó con el cuarto título de la Eurocup y, hasta ahora, último del equipo masculino taronja. Bajado el telón europeo sólo queda el de la ACB y la Liga Femenina para la Fonteta. Son las dos últimas competiciones que se disputarán sobre su madera.

Blakeney fue el gran héroe para el Hapoel. El americano terminó con 32 puntos, 9 rebotes y 30 de valoración y, con Madar al límite físico, dio un paso al frente en los últimos minutos para meter a los de Tel Aviv en la final. Cuando anotó el 68-77, a falta de cinco minutos, parecía todo perdido, pero el Valencia Basket sacó el orgullo para acercarse hasta el 81-83. Lamentablemente, pese a que la Fonteta estuvo con los grados de la caldera taronja de las grandes noches europeas, ya no pudieron remontar. Montero, desde el tiro libre, empató el encuentro hasta el 92-92 a falta de diez segundos y cinco décimas. Foster, que terminó con 22 puntos, subió el 92-94 que, finalmente, fue el marcador definitivo del partido.

El disgusto es tan grande como hubiera sido la alegría de meter la última canasta. No quiero que pensemos que ahora está todo mal, valoro mucho el esfuerzo que ha hecho el equipo pero estoy disgustado porque teníamos altas expectativas de pasar la eliminatoria. Ahora no queda otra, aunque es normal estar fastidiados, que la vida sigue y lo hemos de ver como una prueba para ver cómo respondemos a esta decepción y disgusto», valoró Pedro Martínez tras la derrota. El técnico recibió el primer consuelo de Juan Roig, que no dudó en ir a saludar a su entrenador como, por otra parte, hace en cada encuentro se gane o se pierda.

Con el 7-0 inicial, con el empuje de la Fonteta, nadie podía imaginarse lo que iba a suceder después. Es cierto que con el 9-11, parcial de 2-11, ya quedó claro que el Hapoel no había venido al tercer partido de Valencia de vacaciones. En un encuentro de rachas, donde los taronja de nuevo no encontraron de forma regular el ritmo que más le gusta, el primer cuarto terminó con un 22-15. Al descanso, 45-44. La cuarta falta de Montero en el inicio del tercer cuarto fue una de las claves ante un equipo que falló las cuatro primeras opciones de remontar pero que no falló la quinta (68-71). Ahí, lamentablemente, comenzó a bajar la persiana europea de la Fonteta.

Valencia Basket: Montero (17), Badio (20), Ojeleye (7), Pradilla (8) y Costello (8) —cinco inicial— Reuvers (10), Jovic (7), Puerto (5), De Larrea (5), Sestina (3) y Arostegui (2).

Hapoel Tel Aviv: Blakeney (32), Ginat (11), Wainright (6), Madar (8) y Motley (8) —cinco inicial— Foster (22), Caboclo (4) y Yaacov (3).

Parciales: 22-15, 23-29 (45-44); 22-19 (67-63) y 25-31 (92-94).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Rain Peerandi (EST) y Igor Dragojevic (MON)