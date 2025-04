Pedro Martínez: «No debemos caer en el desánimo absoluto»

El Valencia Basket cayó eliminado en las semifinales de la EuroCup, tras perder el tercer y definitivo partido ante el Hapoel Tel Aviv en la ... Fonteta por 92-94. Tras la finalización del mismo, el técnico taronja, Pedro Martínez, habló en rueda de prensa y se mostró triste por la eliminación: «Ellos han estado muy acertados, sobre todo en la segunda, y aún así hemos tenido opciones. Han encontrado a dos jugadores como Blakeney y Foster, y han jugado muy bien metiendo canastas meritorias. Sabe mal y ahora piensas en si podíamos haber hecho una defensa mejor u otras cosas, pero a lo hecho, pecho. Asumir que ha habido cosas positivas, no debemos caer en el desánimo absoluto, pero estamos lógicamente disgustados. Es tan grande como hubiese sido la alegría si hubiésemos metido la última. No quiero que ahora pensemos que todo es muy malo. Yo valoro mucho el esfuerzo que ha hecho el equipo».

«Todo influye, pero tampoco creo que debamos depender de Montero. Ha sido un cara o cruz, pero evidentemente pasan cosas que te ayudan más o menos. No me gustaría poner todo el foco en esa acción del juego, que ojalá no hubiera pasada, pero no quiero poner el énfasis en eso. Ha sido un partido muy igualado, hemos tenido algún momento muy bueno en la primera parte. Ellos han sido capaces de volver, se han ido, y no hemos sido nosotros los que hemos vuelto. Hemos tenido un buen tiro de tres de un jugador nuestro para ganar el partido pero no ha podido ser», dijo el entrenador del Valencia Basket.

Por otro lado, Dimitrios Itoudis, el entrenador del Hapoel Tel Aviv, afirmó que «el carácter que hemos mostrado durante la eliminatoria ha sido clave. También quiero dar la enhorabuena al Valencia, el mejor equipo hasta el momento en la EuroCup, porque el nivel de nuestro rival nos hace valorar más la victoria. En esta serie vimos algo que es evidente, que creímos en todo momento que podíamos hacerlo».

«El partido podría haber terminado yendo para el otro lado, pero supimos mantener la compostura y hacer canastas difíciles. Todos los que han contribuido se merecen el aplauso, incluso los que no jugaron hoy. La profudidad del equipo fue clave. Pudimos sustituir a Motley, que se cargó con faltas pronto, con Bruno, que hizo un gran partido. Fue un honor jugar aquí ante este público, buena suerte para el resto de la temporada en la ACB», añadió el técnico del equipo israelí.