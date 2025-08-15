Isaac Nogués firma por el Valencia Basket hasta 2027

Pablo Lara Valencia Viernes, 15 de agosto 2025, 19:32 Comenta Compartir

El Valencia Basket tiene nuevo refuerzo. Isaac Nogués firma hasta 2027 como nuevo jugador taronja. El club ha llegado a un acuerdo por la contratación del escolta catalán de 21 años, que se incorpora inmediatamente a la primera plantilla a las órdenes de Pedro Martínez. El de Badalona está siendo uno de los refuerzos para el combinado nacional, desde el 12 de agosto, tras su brillante papel con España «B». Con él, Valencia Basket cierra una plantilla de 15 jugadores, por lo que si no hay lesiones, habrá que hacer tres descartes por partido.

El joven exterior llega libre tras disputar la temporada pasada con el equipo afiliado de la G-League de los Portland Trail Blazers. Defendiendo a los Rip City Remix fue elegido dentro del Mejor Quinteto Defensivo de la Liga de Desarrollo estadounidense, en la cual ocupó la tercera posición en las votaciones a mejor defensor, con una tarjeta de 2,5 puntos, 5,2 rebotes, 3,9 asistencias y 2,1 robos de promedio en 40 partidos.

Formado desde muy joven en las categorías inferiores del Joventut Badalona, fue parte de la plantilla que se proclamó campeona de España junior en 2022. En su primer año como jugador senior, disputó 25 partidos con el equipo EBA del Joventut Badalona, promediando 6,5 puntos, 6,7 rebotes, 2,8 asistencias y 2,8 recuperaciones, para una valoración media de 13,2. Tras proclamarse campeón del Mundo U19 en el verano de 2023 con la selección española, junto a su nuevo compañero Sergio De Larrea, debutó en LEB Plata durante la temporada 2023-24 con el Lobe Huesca La Magia. A pesar de subir de categoría, mejoró sus prestaciones, registrando 6,9 puntos, 6,8 rebotes, 2,4 asistencias y 3 recuperaciones, alcanzando 15,2 créditos de valoración.

En la temporada 2024-25, la franquicia afiliada a los Portland Trail Blazers, los Rip City Remix, le brindó la oportunidad de probarse en la Liga de Desarrollo estadounidense. Allí destacó como especialista defensivo, alternando en las posiciones exteriores y mostrando una buena capacidad para asistir a sus compañeros. En el verano de 2025 firmó un contrato Exhibit 10 y disputó un partido de la Liga de Verano de Las Vegas con el equipo californiano ante los Phoenix Suns.