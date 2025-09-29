Elena Buenavida se hace centenaria en el Valencia Basket La jugadora taronja alcanzó su partido número 100 con el club en la semifinal de la Supercopa femenina

Marc Escribano Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:40

Elena Buenavida empieza a hacer historia con la camiseta del Valencia Basket. En su tercera temporada en el club taronja, que no consecutiva tras su cesión la pasada campaña en Lointek Gernika, la exterior española ha superado la cifra de cien partidos jugados con la camiseta del equipo taronja. Es la decimocuarta jugadora de la sección femenina en alcanzar los tres dígitos en este apartado.

En el primer partido oficial de la temporada 2025-26, correspondiente con la semifinal de la Supercopa LF Endesa en Huesca ante Perfumerías Avenida, Buenavida alcanzó está significativa cifra. La escolta está situada como decimocuarta en el ranking histórico de enfrentamientos con la camiseta taronja con 101 encuentros, contando el partido de la final disputado este domingo ante Casademont Zaragoza, que desafortunadamente para las chicas de Rubén Burgos, terminó en derrota.

Actualmente, el 'top-5' de partidos lo forman Raquel Carrera (182), Cristina Ouviña (184), Marie Gülich (200), Leticia Romero (257) y Queralt Casas (280). Los 101 partidos de Buenavida se distribuyen en 63 en LF Endesa, 5 en Copa de la Reina, 4 en Supercopa LF Endesa y 29 de EuroLeague Women. Buenavida también ha sido partícipe de cuatro de los nueve títulos del Valencia Basket: LF Endesa (2022-23 y 2023-24), Supercopa LF Endesa (2023-24) y Copa de la Reina (2023-24).