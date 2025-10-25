El baloncesto vuelve la Fonteta El equipo del Valencia Basket en la Liga U22 juega sus partidos en el histórico recinto de Hermanos Maristas. Este sábado perdieron contra el Real Madrid por 85-107 tras una exhibición del ruso Egor Amosov con 42 puntos

El baloncesto profesional bajó el telón en la Fonteta al final de la pasada temporada, pero tal y como informó este periódico se iban a seguir disputando partidos de formación gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Valencia Basket, que ha conseguido que tras la apertura del Roig Arena la ciudad tenga una espectacular ciudad del baloncesto de 98.000 metros cuadrados, sumando los dos grandes recintos y L'Alqueria del Basket. En la práctica, en una gran competición podrían disputarse dos partidos a la vez con una capacidad máxima de 24.000 espectadores. Una idea para quien tenga a bien estudiarla.

El equipo del Valencia Basket que disputa la recién creada Liga U22, con la FEB y la ACB de la mano, está disputando sus partidos en la Fonteta. Una gran decisión, por darle vida al histórico recinto donde aún están colgadas todas las banderas de los títulos excepto la Supercopa ACB de 2025, y las cuatro camisetas retiradas, y por la capacidad que permite un mayor aforo que el máximo de la pista central de L'Alqueria. Este sábado, el equipo taronja ha perdido contra el Real Madrid por 85-107 en un partido que se ha decidido por la explosión de Egor Amosov, la perla rusa de 17 años fichada por el conjunto blanco y que ha anotado 42 puntos.

Pese a la baja para lo que resta de temporada de Nikola Dzepina, que ha roto su vinculación con el Valencia Basket para marcharse a la NCAA, el Valencia Basket dio la cara ante uno de los grandes favoritos a ganar la competición con un gran arranque de partido que llegó hasta el 30-15 al final del primer cuarto. A partir del segundo, el Real Madrid fue creciendo al mismo ritmo que se calentaba la muñeca de Amosov para primero remontar el marcador en el tercer cuarto y, después, acabar rompiendo para firmar un imponente parcial en los últimos 30 minutos de partido de 55-92. Por parte del conjunto taronja destacaron Javier Viguer, con 15 puntos, y Álex Blanco, con 14.