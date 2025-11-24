Awa Fam vuela hacia el número uno del Draft de la WNBA de 2026

El Draft de 2026, tanto en la NBA como en la WNBA, apunta a tener un máximo interés en el Roig Arena. Awa Fam y ... Sergio de Larrea, tras decidir tomarse un año más de formación, apuntan cada uno en su contexto a tener un impacto grande. Todos los focos apuntan a la jugadora de Santa Pola, que hace ya varios años que ha convencido a todos los expertos como una de las mejores jugadores del mundo de la generación de 2006. Así lo ha demostrado en los campeonatos, Eurobasket y Mundial, con las categorías inferiores de España. Es decir, su proyección en el Draft de la WNBA no depende de los números que consiga esta temporada con el Valencia Basket. Que, además, están siendo muy buenos. La valenciana apunta al número 1, así lo ha confirmado la última predicción de ESPN, lo cual sería histórico para el baloncesto español.

Este domingo se ha celebrado el sorteo de la lotería de 2026 para la WNBA y Dallas Wings de nuevo ha ganado la primera elección, como ya ocurrió en 2025 donde la franquicia escogió a Paige Bueckers. Una base de primer nivel y que maridaría a la perfección con la de Santa Pola. Teniendo en cuenta que en ninguna predicción Fam baja del quinto puesto, los otros equipos que optan a su elección, en el caso de que Dallas la deje pasar, son Minnesota Lynx, con la segunda elección, Seattle Storm, la tercera, Washington Mystics, la cuarta, y Chicago Sky, la quinta. Esteban Albert, el director deportivo del Valencia Basket, lleva mucho tiempo planificando este escenario blindando el contrato de Fam, como informó LAS PROVINCIAS en mayo de 2024, hasta 2029. Una elección alta del Draft supondría una atracción imposible de rechazar para la de Santa Pola, y conviene recordar que como ocurre actualmente con Leo Fiebich, en los primeros años de contrato de WNBA se permite compaginar de forma completa la temporada en Europa con la americana. Awa Fam nunca ha escondido que un objetivo de su carrera es probar su nivel en Estados Unidos.

El caso de De Larrea es diferente. De la generación de 2005, cumple 20 años el próximo 4 de diciembre, el pucelano rechazó el pasado verano la opción de formarse en Estados Unidos, y declararse elegido en el Draft de 2024, para seguir su formación en el Valencia Basket. En la última predicción de ESPN para la elección de 2026, el base taronja aparece en el puesto 31. El primero de la segunda ronda, con lo que le da opciones de dar el salto a la primera. En 2009, Víctor Claver fue elegido en esa primera ronda, en el puesto 22 por los Blazers de Portland, y aún tardó tres años en dar el salto a la NBA. Dependiendo del orden de la elección, las franquicias dan más o menos margen a los elegidos para seguir ese camino. Lo que queda claro es que el Roig Arena está muy atento a las elecciones de la próxima temporada.