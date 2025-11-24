Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Awa Fam, durante el partido de este domingo entre el Valencia Basket y el Leganés. miguel ángel polo

Awa Fam vuela hacia el número uno del Draft de la WNBA de 2026

Todas las predicciones de los medios especializados sitúan a la valenciana en lo más alto de la elección y Dallas Wings tendrá esa opción al ganar la lotería. Con respecto a la NBA, la última actualización coloca a Sergio de Larrea en el puesto 31 como la mejor elección de la segunda ronda

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:49

El Draft de 2026, tanto en la NBA como en la WNBA, apunta a tener un máximo interés en el Roig Arena. Awa Fam y ... Sergio de Larrea, tras decidir tomarse un año más de formación, apuntan cada uno en su contexto a tener un impacto grande. Todos los focos apuntan a la jugadora de Santa Pola, que hace ya varios años que ha convencido a todos los expertos como una de las mejores jugadores del mundo de la generación de 2006. Así lo ha demostrado en los campeonatos, Eurobasket y Mundial, con las categorías inferiores de España. Es decir, su proyección en el Draft de la WNBA no depende de los números que consiga esta temporada con el Valencia Basket. Que, además, están siendo muy buenos. La valenciana apunta al número 1, así lo ha confirmado la última predicción de ESPN, lo cual sería histórico para el baloncesto español.

