Aplastante victoria del Valencia Basket femenino en un día especial

No había que perdonar y no se hizo. Valencia Basket cumplió con los pronósticos y se hizo fuerte en casa en un partido en que ... tuvo enfrente a uno de los clásicos de la Euroliga, como es el Olympiacos. De la defensa se hizo una virtud y en esta ocasión las de Rubén Burgos se mostraron muy superiores de principio a fin, con todo el potencial del fondo de banquillo.

Valencia Basket Queralt (3), Romero (16), Buenavida (8),Carrera (12), Alexander (15), cinco inicial, Saravia (3), Araújo (6), Fam (6), Fiebich (12), Abdelkader (15), Lekovic (3) 99 - 57 Olympiacos Jakubcova (9), Woolfolk (17), Christiniaki (9), Kollatou (9), Johnson (2), cinco inicial, Katsamouri (-), Spyridopoulou (4), Diela (-), Raber (7), Ntala (-)

Prácticamente desde el minuto 1 se puso la directa. El equipo taronja, que en esta jornada defendió la tercera equipación blanca que en su conjunto representa la arena, el mar y el cielo de Valencia, pasó por encima de su rival. Alcanzado el ecuador del primer cuarto, ya se gozaba de una cómoda renta por encima de los diez puntos. Una ventaja a la que se aferró durante el resto del encuentro y ya no soltó. Porque a pesar de algunos vaivenes en los que Olympiacos trató de apurar sus opciones y firmó positivos parciales, las valencianas contrarrestaban rápidamente con una alta efectividad en sus lanzamientos y con una gran solvencia en las distintas fases del juego. Especialmente, para ensalzar la alta intensidad defensiva mostrada, que propició un factor que causó cierta sorpresa a las helenas. La diferencia en las pérdidas de balón entre uno y otro equipo fue notable, bien con algunos campos atrás, tapones o bien robos que permitieron al Valencia Basket afrontar ataques con superioridad numérica. Cuando no, provocaban que la bocina sonara, al agotarse los 24 segundos de posesión.

Todo ese cúmulo de factores fue decantando la balanza sin discusión alguna a favor de las locales que, además, se mostraron intratables en ataque. Lo corroboran los 51 puntos con los que el Valencia Basket encaró el camino de vestuarios en el tiempo de descanso. Sin excepciones, la totalidad de las jugadoras fueron aportando su granito de arena en los minutos que gozaban: la astucia de Kayla Alexander en la zona, el acierto y experiencia de Leti Romero desde la zona exterior, la confirmación de los galones que Buenavida ya demuestra en este equipo... Una larga lista de actrices que fue dando color a la bonita historia y desenlace de este encuentro europeo.

Sin relajaciones, la brecha se siguió agrandando en el tercer cuarto, con aparentes rostros de desesperación en las jugadoras de Olympiacos. No tenían tampoco su día, todo lo contrario que sus rivales. El resultado final fue contundente y no dio lugar a posibles debates: 99-57. Más de cuarenta de diferencia, en la actuación más completa del curso. Las ideas estuvieron claras y así se plasmaron con esta nueva victoria para consolidar la segunda posición del grupo.

Las ovaciones en el Roig Arena se sucedían y la victoria se celebró con una gran sonrisa en un día especial. Precisamente, en el nuevo pabellón de Valencia Basket no se pasó por alto el primer aniversario de la dana. El videomarcador de la fachada exterior lució un crespón negro gigante, en señal de duelo por las víctimas y rindiendo así su homenaje. También reflejó el nombre de todos los municipios afectados por la dana, que iban apareciendo de forma secuencial y ordenados alfabéticamente. «Nos ens oblidem. Alcem-se», citaba un mensaje final. El equipo correspondió con este triunfo.