Awa Fam encesta para Valencia Basket. Miguel Ángel Polo

Aplastante victoria del Valencia Basket femenino en un día especial

El Olympiacos fue dominado de principio a fin, con una intensa versión defensiva de las valencianas y con un Roig Arena que se acordó de los pueblos afectados por la dana

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:25

Comenta

No había que perdonar y no se hizo. Valencia Basket cumplió con los pronósticos y se hizo fuerte en casa en un partido en que ... tuvo enfrente a uno de los clásicos de la Euroliga, como es el Olympiacos. De la defensa se hizo una virtud y en esta ocasión las de Rubén Burgos se mostraron muy superiores de principio a fin, con todo el potencial del fondo de banquillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

