El valenciano que sigue ganando en Wimbledon

Hace cuatro días Pedro Martínez acumulaba cuatro años sin ganar un partido en Wimbledon. Este jueves ha ganado su tercer partido en tres días sobre la hierba de Londres. Tras clasificarse ayer a la segunda ronda del campeonato de dobles, donde hace pareja con Jaume Munar, esta tarde no ha mostrado el cansancio. Al de Alzira le han bastado tres sets para ganar al argentino Mariano Navone: 7-5, 7-5 y 7-5.

El partido, que se jugaba en la pista 15 del recinto londinense, estuvo igualado de principio a fin. Navone, nunca había alcanzado una tercera ronda de Wimbledon, pero no le perdió el pulso a ningún set. Tanto es así que los tres se alargaron hasta la diferencia. Pero en los momentos decisivos al argentino le temblaron las manos. No supo aprovechar sus bolas de break. Los errores no forzados que cometió en puntos trascendentales le fueron distanciando del español.

Mención aparte merece el tremendo mérito del torneo que está haciendo Pedro, que ha jugado hoy por tercera vez consecutiva. En su primera participación, hace dos días, se impuso en cuatro sets a Loffhagen. Además, ayer él y Munar ganaron su primer partido. Mañana Pedro podrá descansar, pero su siguiente reto en dobles será durísimo; se enfrenta a la pareja numero uno del mundo: Arévalo y Pavic.