El tenista valenciano que imita a Topuria

Que Ilia Topuria está de moda es algo sabido por todos. El luchador español de la UFC sigue ampliando y construyendo su leyenda a pasos agigantados. Su carisma, dedicación, trabajo y talento han hecho que los aficionados de las MMA crezcan enormemente, hasta tal punto que solo se ven única y exclusivamente los combates del peleador de 28 años.

El último de ellos ha sido justamente un tenista valenciano, concretamente, Pedro Martínez Portero. El de Alzira reconocía hace poco que la disciplina que él practica era muy exigente; en cambio, cuando vio los combates de la UFC, todo esto cambió.

«Creo que es un deporte que es durísimo. Creía que el tenis era duro hasta que empecé a seguirlo un poco más. A mí, personalmente, me gusta porque veo todo lo que hay detrás, no solo cuando salen a pelear, y es algo que lleva mucha preparación, es muy duro y lo llevan todo al dedillo. A mí, que me gusta mucho el deporte, no solo el tenis, empaparme de esa gente, me gusta», decía Pedro Martínez Portero.

Y es que, como ya se ha hecho habitual en los dos últimos combates de Ilia Topuria, donde ha noqueado a Max Holloway o Charles Oliveira y el árbitro ha dado por finalizado la contienda, el luchador español se para en medio del octágono y hace una celebración donde se toma una taza de té. Esto emula como si la pelea hubiese sido para él pan comido o no le hubiese supuesto un esfuerzo.

Ahora, el tenista valenciano, que se enfrentaba ante el británico George Loffhagen, se impuso por 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 en primera ronda de Wimbledon. Una vez acabado y tras ver este sábado pasado el combate de Ilia Topuria, el valenciano celebró su victoria como el peleador español, es decir, tomándose una taza de té imaginaria. Posteriormente explicó el porqué vio la pelea.

«Mi fisio hace 'jiujitsu', hemos estado viendo su combate y he hecho lo mismo que él», señalaba el tenista de Alzira.

Pedro Martínez Portero no deja de ser un personaje curioso, ya que hace menos de una semana anunció que se crearía una cuenta de Onlyfans, no para lo que habitualmente se usa, sino para compartir contenido gratuito de su experiencia tenística.

«Me he abierto una cuenta donde la gente va a poder seguir contenido deportivo que no pueden ver en ningún otro sitio. El objetivo es acercarlo al público que quiera seguirme», mencionó en su día el deportista de 28 años.