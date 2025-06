El mensaje de la Casa Real a Alcaraz tras ganar Roland Garros: «La Philippe-Chatrier se rinde ante ti»

J.Zarco Valencia Domingo, 8 de junio 2025, 23:09 Comenta Compartir

Gesta histórica de Carlos Alcaraz en Roland Garros. El tenista de El Palmar ha logrado una espectacular remontada ante Jannik Sinner cuando perdía por dos sets a cero y ha conquistado su quinto Grand Slam con apenas 22 años. El número 2 del mundo tiró de épica para salvar hasta tres bolas de partido.

En la final no pudo estar presente ningún miembro de la Casa Real pero el rey Felipe VI llamó por la mañana al tenista para disculparse por no poder acudir y darle ánimos para el partido. Eso sí, tras el triunfo del murciano, no han dudado en felicitarle rápidamente a través de la redes sociales.

La Philippe-Chatrier se rinde de nuevo ante ti, @carlosalcaraz. ¡Menuda final histórica nos has regalado!



¡Enhorabuena! Con esta Copa de los Mosqueteros conquistas tu quinto título de Grand Slam, un reconocimiento al gran camino que ya has recorrido y que augura un futuro aún… https://t.co/bdx4uYdjdu — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 8, 2025

