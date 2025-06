La familia de Alcaraz: así son sus padres, cuántos hermanos tiene y la influencia de su abuelo

J.Zarco Domingo, 8 de junio 2025, 20:31 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz es el hombre de moda en el tenis junto a Jannik Sinner. El murciano ha completado una remontada histórica ante el italiano para conquistar su segundo Roland Garros y su quinto Grand Slam. El número 2 del mundo levantó hasta 3 bolas del partido.

Nacido en El Palmar (Murcia) el 5 de mayo de 2003, Alcaraz ha crecido dentro de un núcleo familiar estable que le ha brindado el máximo apoyo posible para llegar a convertirse en el tenista que es. Sus padres Carlos y Virginia han sido siempre un pilar clave en su vida y lo acompañan en casi todos los torneos que disputa.

Su progenitor, Carlos Alcaraz González, también ha estado toda la vida ligada al mundo del tenis. Llegó a ser subcampeón de España y a inicios de los 90 formó parte del circuito ATP, aunque su mejor clasificación en la ATP fue el puesto 963.

Sin embargo, no tuvo las oportunidades económicas para triunfar. De hecho, no pudo formar parte de la Bruguera Tennis Academy de Barcelona, fundada por Luis Bruguera y su hijo Sergi Bruguera, pero no contaban con el dinero suficiente para sufragar su estancia en Barcelona. Por ello, decidió centrarse en ser entrenador en El Palmar.

«Yo te digo que la derecha era tan buena como la de su hijo. El revés, no tanto. Podía haber sido profesional, ya que con 14 años querían llevárselo a la Academia de Bruguera en Barcelona. Tenía que pagar 80.000 pesetas al mes y yo entonces solo ganaba 60.000. Fue imposible», señaló el abuelo de Alcaraz a 'La Verdad'. «Recorrimos España entera y nos faltó eso que sí ha tenido mi nieto: medios económicos, apoyos de patrocinadores como Postres Reina y entrenadores para guiarlo… No pudo seguir y se tuvo que buscar la vida dando clases en El Palmar, Alcantarilla y Cartagena. Se quedó al frente del club y su vida ha sido el tenis», añadió la persona que ha sido clave para inculcar esa pasión por el tenis en la familia.

Su madre, Virgina, tiene un perfil más discreto pero también es fundamental para el número 2 del mundo. Nació en Sevilla y se trasladó a Murcia cuando conoció a su marido

Carlos Alcaraz también tiene cuatro hermanos y él es el tercero más pequeño. El mayor, Álvaro, es un apasionado de este deporte y forma parte del staff de Carlitos. El tercer hermano, Sergio, también es bueno en el deporte mientras que el más pequeño, Jaime, es una promesa también del tenis. Actualmente tan solo tiene 14 años y ha ganado algunos torneos de prestigio.

Temas

Carlos Alcaraz