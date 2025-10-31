Una medalla de oro histórica para el frontenis de la Comunidad Valenciana Tres jugadores han hecho historia en la Liga de Naciones disputada en México con un total de tres galardones

Tres jugadores de la Comunidad Valenciana y junto a los dos seleccionadores, también de la comunidad, han hecho historia en la Liga de Naciones disputada en Aguascalientes (México).

Dos medallas de oro y dos de plata, de las 4 posibles, han conseguido los frontenistas de la región valenciana que, junto al resto de la selección formada de deportistas canarios y navarros, se han coronado en lo más alto de la competición internacional más importante del año.

Con el oro en frontenis masculino y en paleta goma femenina se confirma la excelente trayectoria de los deportistas que ya llevan 3 oros consecutivos en las 3 citas mundiales celebradas: Copa del Mundo 2021 (Valencia), Mundial 2022 (Biarritz) y ahora, Liga de Naciones 2025 (México).

Además, es la primera vez en la historia que se logra ganar a México en su casa en la prueba de frontenis, algo que resultaba imposible, a priori, por la condiciones de altitud, velocidad de la pelota y rapidez de los frontones. Los mexicanos son profesionales del frontenis y disponen de un circuito nacional con multitud de eventos con importantes premios económicos. Lo que les genera una ventaja frente al resto de deportistas amateurs.

Un éxito de los deportistas pertenecientes al Centro de Tecnificación y de los seleccionadores nacionales que han demostrado una vez más que, a pesar de no tener las mejores condiciones, has sido capaces de obtener un resultado histórico.