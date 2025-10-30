Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores aúnan fuerzas antes de un partido. Léleman Conqueridor

Estreno en la Superliga para el Léleman Conqueridor delante de su afición

Los valencianos estrenan el pabellón de Nou Moles recibiendo al Bus Leader San Roque en el partido correspondiente a la segunda jornada, que se disputa el sábado a partir de las 19:00 horas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:11

Este sábado 1 de noviembre se disputará la segunda jornada de la Superliga entre el Léleman Conqueridor Valencia y el Bus Leader San Roque. Por ... primera vez, el Polideportivo Nou Moles acogerá un partido oficial de la máxima competición del voleibol nacional. A las 19:00 horas arrancará este partido que el club, junto a su patrocinador FibraValencia, ha querido que sea muy especial para todos los socios y aficionados al voleibol. Los asistentes tendrán acceso a un sorteo en el que podrán ganar una televisión, una camiseta oficial del equipo y hasta un año de fibra gratis si superan el reto que se realizará en uno de los descansos.

