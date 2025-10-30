Estreno en la Superliga para el Léleman Conqueridor delante de su afición

Este sábado 1 de noviembre se disputará la segunda jornada de la Superliga entre el Léleman Conqueridor Valencia y el Bus Leader San Roque. Por ... primera vez, el Polideportivo Nou Moles acogerá un partido oficial de la máxima competición del voleibol nacional. A las 19:00 horas arrancará este partido que el club, junto a su patrocinador FibraValencia, ha querido que sea muy especial para todos los socios y aficionados al voleibol. Los asistentes tendrán acceso a un sorteo en el que podrán ganar una televisión, una camiseta oficial del equipo y hasta un año de fibra gratis si superan el reto que se realizará en uno de los descansos.

Todo ello para celebrar el primer encuentro en casa del Léleman Conqueridor esta temporada. El club tiene por delante un apasionante reto deportivo, pero también un desafío social. El cambio de sede es un factor a tener en cuenta para retener a su masa social y seguir creciendo en un nuevo escenario.

Aprovechando el sábado festivo, la jornada de Superliga en Nou Moles es uno de los grandes planes deportivos para este fin de semana. El Léleman Conqueridor buscará su segunda victoria consecutiva después de ganar al UC3M Voleibol Leganés en la primera jornada. Los de Zanini lograron una sufrida remontada en el Pabellón Europa y terminaron ganando por 2-3 (25-22/29-27/21-25/25-27/14-16).

Uno de los grandes protagonistas del partido fue sin duda la irrupción de Rubén López, que le cambió la cara al partido y fue clave con 12 puntos, 5 bloqueos y una eficacia del 70% en ataque. Estadísticas que lo han llevado al Siete Ideal de la jornada en su primer partido de competición oficial con la camiseta del Léleman Conqueridor. Para contrarrestar los 41 puntos de Adrián Vanco, Zanini tuvo que apoyarse también en Manu Furtado y Maxi Scarpin para superar un debut complicado.

En la segunda jornada el objetivo pasa por afianzar esas buenas sensaciones que dejó la remontada y ser más contundentes ante Bus Leader San Roque. «Tuvimos cosas buenas ante Leganés, pero también malas, y eso es algo característico de todos los equipos en el inicio de la temporada. Ahora hay que buscar ese equilibrio que se consigue con el paso de las jornadas», explicaba el técnico del Léleman Conqueridor.

Los rojinegros tuvieron un difícil arranque de Superliga ante un potente Conectabalear CV Manacor, que ganó a domicilio por 0-3 (22-25/20-25/14-25). Los 17 puntos de Jonás Ponzio, MVP de las últimas ligas argentinas, no fueron suficientes para generar daño y ahora los de Fran Carballo tratarán de revertir la situación en Nou Moles. Moisés Cezar y Mauro Fuentes son los dos pilares sobre los que se sustenta este nuevo San Roque que llega renovado a la temporada 2025/2026. Muchas caras nuevas en una plantilla joven que tiene que asentarse todavía pero que cuenta con la ilusión de dar guerra esta temporada.