Carlos Taberner, en la Copa Faulcombridge. CTV

La lluvia no impide a Taberner avanzar a las semifinales de la Copa Faulcombridge

El valenciano vence por doble 6-4 al argentino Trungelleti y luchará este sábado por un puesto en la final frente al croata Mikrut, si el clima lo permite

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:51

Comenta

La lluvia fue la gran protagonista de la jornada de este viernes en la Copa Faulcombridge disputada en las instalaciones del Club de Tenis Valencia, ... donde el mal tiempo obligó a interrumpir y reprogramar en varias ocasiones los partidos previstosd desde primera hora. Pese a las interrupciones por la lluvia durante la mañana, finalmente la pista 1 acogió por la tarde las dos vibrantes semifinales de dobles.

